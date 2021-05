10 passos para desacelerar o processo de envelhecimento

Como diria Cazuza, o tempo não para. Com o passar dele, é normal sentirmos os efeitos do envelhecimento. Mas eles podem ser reduzidos. Por isso, o farmacêutico homeopata Jamar Tejada nos mostrou 10 ações simples que irão muita diferença na hora de frear a evolução desse processo.

1 – Ingestão aumentada de água, corte ou diminuição de sucos industrializados, bebidas alcoólicas e refrigerantes;

2 – Evitar o tabagismo, excesso de medicamentos entre outros vícios químicos;

3 – Usar o sol com moderação, já que pode ajudar na obtenção da vitamina D, essencial a muitas funções do organismo. Sem abusar, já que a exposição solar exagerada e principalmente sem proteção, ao longo da vida, pode aumentar os riscos de manchas e câncer de pele;

4 – Por outro lado, o protetor solar é um aliado contra o envelhecimento. Utilize mesmo dentro de casa ou do escritório que aumenta a exposição à luz azul;

5 – Evitar poluição e praticar a limpeza contínua da região da face;

6 – Meditação é atualmente mais que uma terapia, é uma necessidade e interfere diretamente sobre o processo de envelhecimento, pois ajuda no equilíbrio da ansiedade e da insônia;

7 – Dormir mais, pois o sono interfere diretamente na melhora do sistema imunológico, na secreção de hormônios, como o de crescimento e insulina, deixa a pele mais bonita e saudável, além de relaxar toda a musculatura;

8 – Usar cosméticos inadequados para o tipo de pele ou produtos corporais na face pode prejudicar, alterando o pH natural, ressecando a pele ou aumentando a oleosidade do local, obstruindo poros e causando manchas, acne e até descamação. Ou seja, para evitar o envelhecimento fuga deles;

9 – Por fim às dietas doidas que alteram todo o metabolismo em apenas alguns dias ao invés de ajudarem, só aceleram seu processo de envelhecimento. A flacidez, por exemplo, é o primeiro resultado.

10 – Melhorar de vez a alimentação. Uma dieta balanceada rica em frutas, legumes e verduras é mais que fundamental, é regra básica para equilíbrio da microbiota (flora intestinal), assim como para a correta nutrição do organismo, alimentos ricos em nutrientes como selênio, licopeno, flavonoides, vitaminas A, C, E e coenzima Q10 reduzem os radicais livres, interferindo diretamente na produção de colágeno e elastina, resultando em uma pele mais firme e com menos rugas.

Fonte/Foto: Porta R7