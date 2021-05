11ª Fase da Operação Amazônia Viva reduz em 62% desmatamento em áreas estaduais no Pará

A 11ª fase da Operação Amazônia Viva, iniciada em 03 de maio e finalizada neste sábado (22), reduziu em 62% o desmatamento em áreas estaduais se comparado com o mesmo período do ano passado. A ação teve a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) com a atuação conjunta da Polícia Civil, Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar, Bombeiros, e o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida, explica que esta etapa da operação concentrou-se nos municípios de Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso. “A 11ª da operação trouxe como principal diferencial um total de 42.903,64 mil hectares de área validada (constatada) de desmatamento, checado in loco, quando confrontado com imagens de satélite”, contabiliza o secretário.

A operação apresentou também outros resultados, como a apreensão de uma serraria portátil, cerca de 20 metros cúbicos de madeira serrada e de 252 m³ de madeira em tora de espécies variadas, 25 motosserras, três tratores e a destruição de 24 acampamentos usados para a exploração ilegal da floresta.

Nos atos policiais lavrados durante a operação constam oito Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), três inquéritos, 13 perícias e apreensões de duas armas e 21 munições. Os procedimentos administrativos registrados incluem 17 autos de infração, 19 Termos de Apreensão, 10 Termos de Depósito; oito Embargos; e seis Termos de Inutilização/Destruição.

As Operações Amazônia Viva, que teve início em junho de 2020, fazem parte do eixo Comando e Controle, da macroestratégia do governo do Pará de combate ao desmatamento – Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA). Os outros três pilares do Plano são os programas Territórios Sustentáveis e o Regulariza Pará, aliados ao Fundo Amazônia Oriental (FAO).

Por Bruna Brabo (SEMAS)

Fonte: Agência Pará