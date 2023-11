12 dias após sequestro, pai do jogador Luis Díaz é resgatado

Luis Manuel Díaz, pai do jogador de futebol Luis Díaz, do Liverpool e da seleção da Colômbia, foi libertado, nesta quinta-feira (9), após ser mantido como refém. Ele passou 12 dias sequestrado pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), segundo informaram fontes oficiais.

O pai do jogador foi entregue a uma comissão humanitária da Missão da ONU na Colômbia e da Igreja Católica no sopé da serra de Perijá, perto da cidade de Barrancas, no departamento caribenho de La Guajira, onde foi sequestrado no dia 28 de outubro, e levado de helicóptero para Valledupar, capital do departamento de Cesar.

– Agradecemos a Deus pela libertação do senhor Luis Díaz! Com ele já estão dom Francisco Ceballos, bispo de Riohacha, e dom Héctor Henao, delegado para as relações Igreja-Estado, que formaram a comissão humanitária encarregada de facilitar sua libertação – afirmou a Conferência Episcopal da Colômbia em sua conta na rede social X.

O Episcopado colombiano acompanhou a publicação com duas fotografias nas quais aparece o pai do jogador, vestindo uma jaqueta marrom e um boné esportivo, sendo atendido por uma equipe da Missão da ONU na Colômbia e acompanhado pelos dois bispos.

Um helicóptero MI8 de fabricação russa partiu esta manhã do aeroporto Alfonso López, em Valledupar, com a comissão humanitária que recebeu o pai de Luis Díaz em uma área montanhosa no norte do país das mãos da Frente de Guerra Norte do ELN.

O aparelho pousou de volta nesse aeroporto às 11h08 (horário local, 13h08 de Brasília) e minutos depois o homem recém-libertado desceu com os próprios pés e caminhou até um veículo que o esperava na pista para, presumivelmente, levá-lo a um centro médico.

– Viva a liberdade e a paz – escreveu o presidente colombiano, Gustavo Petro, nas redes sociais.

Na semana passada, os quase 300 policiais e militares colombianos que procuravam o pai de Luis Díaz começaram a se retirar de sua área de operações para facilitar sua libertação.

A decisão de retirar as tropas para pontos seguros ocorreu horas depois de o ELN ter afirmado que a libertação de Luis Manuel Díaz foi adiada devido à presença militar na área.

A previsão é que, após passar por exames médicos, o recém-libertado seja transferido para Barrancas, cidade onde mora sua família e onde foi sequestrado no dia 28 de outubro.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/Adamis Guerra