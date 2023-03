12 horas de negociação: assaltante ainda mantém mãe e bebê reféns dentro de carro na Augusto Montenegro

O assalto que acontece na Augusto Montenegro, no bairro da Marambaia, já dura mais de 12 horas. Um criminoso mantém refém uma mulher e um bebê de colo, dentro de um carro de aplicativo. O fato começou por volta das 19h da última quarta-feira, 8. O homem, armado com uma faca, rendeu uma mãe e os três filhos dela: o bebê e duas crianças de 7 e outra de 8 anos, que já foram liberadas.

Identificado como Yan, o criminoso segue irredutível, mantendo as vítimas: mãe e um bebê de colo, reféns. O tenente Soares da Polícia Militar segue nas negociações, mas, o criminoso não parece querer se entregar. Ele já falou com a avó, que inclusive chegou a passar mal, mas, ainda está no local, mesmo assim, ele não liberou os reféns.

Segundo a polícia, o criminoso aparenta estar muito nervoso, não permite a aproximação de nenhum agente para entregar água para as vítimas que estão há mais de 12 horas trancadas dentro do veículo.

O local está cercado por viaturas da PM, Rotam, SAMU e Corpo de Bombeiros. A via permanece fechada nós dois sentidos Belém/Icoaraci e Icoaraci/Belém.

Como aconteceu?

Por volta das 19h da quarta-feira, 8, a mulher teria solicitado uma corrida de aplicativo e ao entrar no veículo com os filhos, todos crianças, o homem, armado com uma faca, anunciou o assalto. O motorista do veículo conseguiu fugir e pedir ajuda, assim que o criminoso entrou no carro.

Rapidamente viaturas Polícia Militar fecharam o cerco e iniciaram as negociações. O criminoso pediu a presença da família e da imprensa no local durante as negociações. A avó do assaltante esteve no local, mas passou mal e precisou ser socorrida por agentes do Corpo de Bombeiros que estavam no local, acompanhando a situação.

Fonte: Roma News/Foto: Reprodução/ Redes Sociais