Acontecerá no próximo fim de semana em Tailândia, nordeste do estado, a décima terceira edição da Parada do Orgulho LGBTQI+. Serão dois dias de evento, sábado (06) e domingo (07).

A concentração para a caminhada será às 17h na praça do ginásio de esportes Werner Kronbauer.

Veja as atrações:

O evento é organizado pelo Grupo Liberdade e conta com o apoio do prefeito de Tailândia, Paulo Jasper “Macarrão”.

Fonte: Portal Tailândia