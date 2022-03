14 jogos legais e desconhecidos do Nintendo DS

Quando foi lançado em 2004, o Nintendo DS abriu as portas do mundo dos games para todos os tipos de jogadores. Dos mais hardcore aos casuais, o portátil tinha muito apelo a todo tipo de gamer graças às suas duas telas — sendo uma delas sensível ao toque.

O video game de bolso fez tanto sucesso que até hoje é a plataforma mais vendida da Big N, além de também ser o portátil mais vendido de todos os tempos. Sendo assim tão popular, é claro que o bichinho recebeu muitos lançamentos, e hoje vamos falar sobre aqueles jogos legais que chegaram ao console de bolso mas nunca alcançaram tanto público ou sucesso quanto jogos como Mario, Zelda e Pokémon.

14 games desconhecidos do Nintendo DS

Separamos 14 títulos lançados para o portátil de duas telas da Big N que você talvez não conheça ou, quem sabe, sobre os quais nunca nem mesmo tenha ouvido falar.

Aliens Infestation

Um verdadeiro playground para os fãs de Metroid e Castlevania, Aliens Infestation incorpora a jogabilidade e características das aventuras de Samus e da família Belmont à batalha espacial contra os Xenomorfos. No controle de até quatro combatentes, você deve percorrer as sessões do mapa em busca de armas e itens que vão te ajudar a avançar na história enquanto precisa lidar com a ameaça alienígena.

Algo interessante adicionado ao mix é que o jogo conta com um sistema de mortes permanentes. Caso os quatro personagens do time do jogador sejam mortos, é isto, fim de jogo. É possível, porém, repor os soldados caídos com outros que podem ser encontrados ao longo da exploração.

Elite Beat Agents

Sem dúvida alguma, Elite Beat Agents é um dos melhores jogos de ritmo e música lançados para o Nintendo DS… mas também foi um fracasso de vendas. É até estranho e um pouco triste ver que um game tão legal acabou caindo no esquecimento.

Extremamente divertido e com canções de grandes artistas e grupos como Deep Purple, David Bowie, The Rolling Stones, Avril Lavigne, Village People e Madonna, infelizmente por causa das baixas vendas o jogo nunca recebeu uma sequência.

Fossil Fighters

Fossil Fighters é basicamente Pokémon se os jogos dos monstrinhos de bolso fossem somente sobre Kabutos, Aerodactyls e Dracovishs. Aqui, jogadores devem explorar locais de escavação em busca de “ossadas” de monstros pré-históricos para revivê-los como Vivosaurs, dinossauros dotados de poderes elementais que podem ser usados em batalhas contra outros escavadores.

É sério, o jogo é basicamente isso — e é muito divertido!

Ghost Trick: Phantom Detective

Sissel morreu. De que? Ele não sabe. Aliás, ele nem mesmo sabe quem era antes de morrer. E, agora, o fantasma precisa usar seus recém-descobertos poderes para investigar seu passado e o seu fim — tudo isso enquanto salva algumas vidas no processo.

Alternando entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, onde pode utilizar seus truques fantasmagóricos (os Ghost Tricks do título), Sissel deve usar todas as ferramentas ao seu dispor para influenciar as decisões das pessoas para ganhar acesso a novas áreas e avançar sua investigação.

Henry Hatsworth In The Puzzling Adventure

Misturando ação, aventura e puzzles, Henry Hatsworth In The Puzzling Adventure utiliza muito bem as duas telas do Nintendo DS: na tela de cima, é preciso percorrer o caminho e lutar contra inimigos que, quando derrotados, são enviados para a tela de baixo como bloquinhos. Na tela inferior, é preciso mover os blocos para formar grupos de três ou mais, fazendo com que desapareçam.

Quando o jogador falha em agrupar bloquinhos, eles vão subindo até tocarem o topo da tela, sendo então revividos na telinha superior e precisando ser derrotados novamente. Agrupar e destruir blocos aumenta a barra especial de Henry Hatsworth, além de poder recuperar sua vida e conceder vantagens a serem usadas na tela de cima do Nintendo DS. O jogo é bastante divertido e pode ser bem desafiador.

Hotel Dusk: Room 215

Um dos meus favoritos nesta lista, Hotel Dusk: Room 215 é um jogo de aventura no qual os jogadores controlam o ex-detetive Kyle Hyde, que agora trabalha como vendedor. Em busca de seu parceiro desaparecido, Hyde se hospeda no Hotel Dusk, mais especificamente no mítico quarto 215 que, segundo a “lenda”, é capaz de conceder desejos.

Segurando o Nintendo DS de lado, como se fosse um livro, jogadores devem usar a tela de toque para controlar a ação, selecionando para onde o detetive deve ir e o que deve fazer. Ao conversar com os demais hóspedes, a história vai se desenrolando e Hyde começa a descobrir mais sobre os mistérios do local e sobre o seu próprio passado.

Infinite Space

Desenvolvido pela Platinum Games, a mesma produtora de games como Bayonetta, Nier Automata e Astral Chain, Infinite Space é um RPG de ficção científica que põe os jogadores no papel de Yuri, um jovem que lidera um grupo de exploradores espaciais. Na prática, o papel dos players é gerenciar a frota do grupo, fazendo melhorias nas espaçonaves e por aí vai.

Além de batalhar nos confins do espaço, jogadores também devem interagir com NPCs, por meio de opções de ações e diálogo, selecionando o rumo do desenrolar da história.

Ivy The Kiwi?

Nos jogos da série Mario, você controla o Mario. Em The Legend of Zelda, jogadores controlam Link. Em Metroid, interpretamos o papel de Samus. Já em Ivy the Kiwi?, em vez de tomarmos o controle de Ivy, nossa tarefa é influenciar o rumo do personagem ao criar caminhos em forma de cipós para que o pequeno Kiwi possa chegar ao final do estágio em segurança.

Como na grande maioria dos jogos para Nintendo DS, a jogabilidade é focada na tela de toque do portátil. Tocar e deslizar a stylus pela tela permite aos jogadores influenciar o caminho de Ivy pelas fases, desviando de inimigos, evitando espinhos e até mesmo criando um efeito estilingue para destruir paredes e abrir novas passagens até então bloqueadas. Apesar de ter saído também para Wii e iOS, no Nintendo DS a jogabilidade combina perfeitamente com a caneta e a telinha de toque.

Lost in Blue

Quando seu barco é pego por uma terrível tempestade, Keith e Skye acabam presos e perdidos em uma ilha deserta. Sua única chance de sobrevivência é explorar o local, encontrando comida, coletando recursos e construindo locais onde possam ficar em segurança. Uma das características mais legais deste jogo da Konami é que, por não ter uma trama linear, ao jogar e rejogar e jogar novamente, é possível pegar diversos finais diferentes.

Outro ponto interessante de Lost in Blue é que é preciso ficar sempre próximo de Skye durante todo o o jogo. Como a moça sofre de problemas de visão, cabe ao jogador mantê-la constantemente em segurança, adicionando uma camada extra de desafio ao game.

Luminous Arc

Inicialmente atuando como uma força de elite do governo religioso Luminous Church em sua literal caça às bruxas, o grupo conhecido como Garden Children acaba aliando-se às feiticeiras para combater os governantes corruptos e seus planos reais.

Luminous Arc é um RPG de estratégia para Nintendo DS muito divertido que rendeu duas continuações antes de sua produtora, a Imageepoch, vir à falência.

Monster Tale

Um dos jogos de plataforma com jogabilidade estilo Metroidvania mais legais do saudoso portátil da Big N acabou passando batido justamente por causa de sua data de lançamento. Por ter sido lançado em março de 2011, apenas alguns dias antes da chegada do Nintendo 3DS ao mercado, Monster Tale chegou ao Nintendo DS e muita gente optou por não dar uma chance ao jogo, preferindo conferir os lançamentos do novo portátil com tela 3D.

A aventura, que de acordo com a Majesco deve ser relançada para os video games atuais, conta a história de Ellie, uma menina que precisa lutar contra os Kid-Kings para salvar o mundo dos monstros e poder retornar para casa.

Moon

Com jogabilidade que lembra bastante a vista em jogos como Metroid Prime, Doom e Halo, mas com a adição de muitos elementos de aventura, Moon nem parece um jogo de Nintendo DS. Com gráficos em 3D cheios de detalhes e rodando a 60 fps bastante estáveis, o título da Renagade Kid surpreendeu quando chegou ao portátil da Nintendo.

O jogo conta a história de um militar norte-americano na Lua, no ano de 2058, quando os EUA montam uma base no satélite natural e descobrem uma porção de escotilhas misteriosas. Durante sua investigação, o Major Kane acaba sendo contaminado por um gás estranho que lhe concede aprimoramentos físicos, mas em compensação ele agora precisa lutar contra uma ameaça espacial.

Soul Bubbles

Utilizando a tela de toque e a caneta stylus do Nintendo DS, em Soul Bubbles seu papel é levar almas em segurança de um ponto a outro do mapa dentro de bolhas. Jogadores podem usar algumas máscaras que concedem poderes especiais, como separar e juntar bolhas, por exemplo, que auxiliam bastante na hora de passar por áreas mais complexas ou apertadas.

A jogabilidade é bem simples, consistindo basicamente em fazer o personagem “soprar” deslizando a caneta na tela de toque, direcionando a bolha com as almas pelas fases. Caso sua bolha toque em espinhos ou seja atacada por animais selvagens, por exemplo, ela estoura e as almas ficam à deriva. Neste caso, é preciso usar a stylus para desenhar um círculo ao redor dos espíritos para criar uma bolha nova. Pela descrição, pode até parecer que o jogo é chato ou sem graça — mas na verdade ele é muito divertido.

The Adventures of Cookie & Cream

Antes de fazer os jogadores quebrarem seus controles de raiva com seus famosos souls-like como Elden Ring, a FromSoftware lançou todo tipo de jogo, incluindo alguns bem divertidos. Este foi justamente o caso de The Adventures of Cookie & Cream lançado em 2000 para PS2 e, posteriormente, em 2007 para o Nintendo DS.

O título seguia Cookie e Cream, dois coelhos que estão a caminho de casa para comemorar um festival lunar. Só tem um problema: a Lua desapareceu! Agora, a dupla precisa sair em uma jornada cheia de mini games e puzzles para trazer o satélite natural de volta e poder festejar novamente com os demais membros da aldeia.

E você, qual é o seu jogo “desconhecido” favorito do Nintendo DS? Diz aí nos comentários!

Fonte: TecMundo