14 municípios do estado do Pará vão ganhar novos voos comerciais

Nesta terça-feira (14) a empresa azul linhas aéreas anunciou no palácio do governo em Belém, o plano de expansão da companhia que irar incluir 14 novas cidades do Pará no voos comerciais até 2022.

A medida faz parte de um plano de desenvolvimento do estado para a Azul, na qual so foi possível após a redução da tributação do imposto, sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), e que visa alcançar outras companhias aéreas futuramente.

Hoje a companhia aérea azul atende cinco municípios paraenses, Belém a altamira, Santarém, Marabá e Carajás. Além disso a empresa aérea possui várias redes domésticas a partir do aeroporto de Belém, e ligações interestadual a partir de Marabá, Santarém e Carajás.

“Nós temos por meta ampliar a oferta de voos dentro do Pará, então nós estamos com essa parceria, levando para 14 municípios a operação aeroviária que permitirá a integração do Estado. Com essa oferta estaremos facilitando a integração com o Brasil, fortalecendo economicamente estes municípios e estimulando a atividade do turismo, criando oportunidades. Importante lembrar que isto faz parte de um plano de desenvolvimento do Estado para a Azul, mas estamos dialogando com todas as companhias aéreas para provocá-las a enxergar o Pará como destino oportuno”, pontuou o governador do estado.

A companhia aérea está com previsão para atender em novembro os destinos de Itaituba, Porto Trombetas, Breves, Monte Dourado, Almeirim, Juruti, Monte Alegre, Obidos e Oriximiná. Que fazem parte das três fases de expansão da Azul Pará.

Salinópolis, Tucuruí e Paragominas receberão em dezembro os serviços da azul conecta, se obterem a certificação da Agência Nacional De Avaliação Civil (ANAC) e se a infraestrutura local suporta a operação regular e segura do Cessna Gran Caravan.

Já em 2022 no mês de abril os locais de Itaituba e porto trombetas serão atendidas pela azul com aeronaves ATR 72-600, cumprindo assim a última etapa do plano de expansão da companhia. Ao total serão 19 cidades contempladas com operações aéreas em todo o estado do Pará.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará