15 mil doses serão aplicadas nos idosos a partir desta quinta-feira

A prefeitura de Belém iniciou nesta quinta-feira (23) a terceira dose de vacinas para o grupo da terceira idade nascidos em 1933, já na sexta-feira (24) a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vai receber os idosos nascidos em 1934 a 1937. São esperados vacinar nestes dois dias, 15 mil idosos com a imunizante da Pfizer.

A Sesma adotou medidas seguras para fazer a aplicação das vacinas, que infelizmente não vai poder utilizar o Drive-Thru, ja que a vacina da Pfizer não pode ficar em ambientes externos e sem refrigeração.

Não há necessidade de chegar cedo nos postos de vacinação já que os portões abrem as 9h e atenderão até as 17h nos bairros e distrito de Belém. A Sesma informa que os idosos que tomaram a Coronavac ou a Astrazeneca na primeira e segunda dose, irão ser vacinados com a Pfizer na terceira dose.

Para os idosos que estão acamados, e receberam atendimento domiciliar mediante cadastro no site de Belém, não precisam fazer um novo cadastro, pois a sesma vai entrar em contato para vacinar. Já para os que foram em pontos de atendimento e que hoje encontram-se acamados devem se cadastrar no site de Belém Vacinada, assim como os idosos que foram vacinados em outra cidade e que agora estão em Belém, lembrando que o cadastro é valido para os idosos que já tomou a 1º e 2° dose.

Acesse o site para fazer o cadastro: https://belemvacinada.com.br/

Foto: Mácio Ferreira/Ag.Belém

Jornalista: Marina Moreira