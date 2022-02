Operação contra garimpos ilegais continua na região de Jacareacanga; equipamentos destruídos são calculados em mais de R$ 10 milhões

Na noite de ontem imagens compartilhadas nas redes sociais mostram equipamentos pegando fogo no meio do rio Tapajós, em uma localidade conhecida como Penedo, que está localizada a 20 km do acesso À rodovia Transamazônica, considerada base operacional dos garimpeiros que atuam na ilegalidade.

Pela manhã, no garimpo Porto Rico, as forças de segurança precisaram dispersar com o uso de bombas de efeito moral uma tentativa de moradores e garimpeiros de impedir o pouso de aeronaves para que as ações não fossem realizadas.

A ação é atribuída à operação ‘Caribe Brasileiro’ deflagrada pela Polícia Federal para combater à exploração ilegal de ouro nas áreas de preservação ambiental, como a Floresta Nacional do Crepori e, principalmente, em terras indígenas, o que teria sido a causa da mudança da coloração e poluição por mercúrio do rio Tapajós.

Até o quarto dia, a operação destruiu e apreendeu dezenas de equipamentos. São 17 escavadeiras hidráulicas na região, 26 motores-bomba, duas antenas de satélite, duas motos, um carro, uma balsa, três geradores e um trator de esteira. Foram destruídos durante a ação, 14 acampamentos e 39 litros de combustível. O valor de todo material inutilizado pelos federais até o momento está estimado em quase R$ 10 milhões.

A previsão é que os federais fiquem por lá por pelos menos 30 dias.

