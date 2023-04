16º reforço: Carabajal troca o Santos pelo Vasco

Gabriel Carabajal é mais um reforço para o Vasco da Gama em seu retorno à elite nacional. O argentino chega por empréstimo do Santos até o fim da temporada, com opção de compra.

Figura rodada no futebol argentino, Carabajal tem 31 anos e chegou ao Santos em 2022 depois de bom desempenho pelo Argentinos Juniors. Na Vila Belmiro, no entanto, o meia-atacante não convenceu. Foram apenas 12 jogos, com um gol marcado.

No Santos, Carabajal atuou quase sempre pelo lado esquerdo do campo, como um meia ofensivo ou ponta, embora com pouca chegada na área. Na Argentina o atleta desempenhava função semelhante, mais construtor do que finalizador.

A chegada de Carabajal traz mais uma opção para um elenco que precisava de renovação pós-Série B. Foram 16 contratações com o argentino, contando também com: os goleiros Léo Jardim e Ivan; os laterais Puma Rodríguez, Paulo Henrique e Lucas Piton; zagueiros Léo, Capasso e Robson; os meias De Lucca, Andrey Santos (que foi vendido ao Chelsea e retornou por empréstimo), Jair e Mateus Carvalho e os atacantes Luca Orellano, Rwan Cruz e Pedro Raul.

Texto retirado de ogol.com.br