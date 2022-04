Ananindeua faz mapeamento para regularização de lotes e entregas de títulos a proprietários

O programa Ananindeua Legal que é coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), e irá regularizar aproximadamente 4000 lotes nas próximas semanas, tem aproximadamente 15 mil títulos entregues desde o seu início. O programa visa a transformação do município que é refêrencia na regularização Fundiária Urbana (Reurb), pretendendo entregar mais de 50 mil títulos até o final da gestão.

As áreas a serem mapeadas são as comunidades Falcolândia, com aproximadamente 300 lotes, Cristo Rei I e II mais de mil lotes, e Guajará II com 1200. Nas últimas duas semanas, as áreas das comunidades Falcolândia, na Cidade Nova VIII, e Cristo Rei I e II, na Guanabara, receberam os serviços de mapeamento geográfico e na terça feira(5), o bairro do Guajará foi contemplado com o georreferenciamento das habitações que é feito através de drones e coleta imagens com precisão de centímetros, o que reduz muito o tempo de topografia obtendo dados mais precisos.

A regularização dos imóveis traz uma série de benefícios para os proprietários, entre eles a segurança jurídica do imóvel, facilitação na obtenção de financiamentos para melhorias e acesso aos serviços públicos da cidade.

Após o levantamento técnicos dos lotes, serão feitos os cadastros sociais de moradores da área, a organização administrativa dos documentos para que então sejam entregues os títulos dos imóveis, levando até seis meses para o cumprimento do processo.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Agência Ananindeua/ Ananews

Foto: Ricardo Amanajás / Divulgação Agência Ananindeua