VII Conferência Municipal de Educação será realizada em Marituba

No próximo dia 12 (terça-feira), Marituba, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Marituba (Semed), em parceria com o Conselho Municipal de Educação de Marituba (Comem), irá realizar a VII Conferência Municipal de Educação que ocorrerá na escola Dr. Renausto Amanajás, no Bairro Dom Aristides de 8h às 17h e tem como tema “Equidade, Inclusão e Qualidade: os novos desafios para a Educação em Marituba” e visa promover momentos de avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), discutir ações que venham implementar políticas públicas para o cumprimento de novas metas e estratégias, articulando-as em conformidade com o Sistema Municipal de Educação (SME).

A conferência é amparada pela Lei nº 311, de 24 de junho de 2015, e o não cumprimento da lei irá implicar no corte de verbas para a educação do município. Em depoimento para a Agência Pará, o Presidente do Conselho Municipal de Educação, Kleyvane Dias explica: “Por não haver documentos que comprovam a realização da VI Conferência Municipal de Educação, o conselho corre contra o tempo para realização desta conferência que resultará em relatório para o Fórum Estadual e, posteriormente, para o Fórum Nacional da Educação, para que o município de Marituba não venha a ser penalizado com cortes de verbas para a educação”.

A primeira etapa da conferência intitulada de “Dia D” ocorreu no dia 2 de Abril nas escolas municipais. Nesta conferência surgiram preposições que serão tema de discussão na Conferência Magna, por meio de eixos temático Educação Básica; educação especial; alfabetização; educação em tempo integral; qualidade da educação básica; elevação da escolaridade e alfabetização; educação profissional; educação superior; formação, carreira, valorização e remuneração dos profissionais de educação, e gestão democrática e financiamento da educação.

Ainda segundo a Agência Marituba, a Secretária de Educação do município, Any Leite ressalta: “Por meio desses momentos construímos coletivamente melhorias para a qualidade do ensino, em Marituba. Nosso propósito visa garantir direitos e cumprir deveres para que nossos alunos tenham cidadania como determina a Constituição Federal para o futuro que almejamos: uma sociedade justa”.

Redação: Paola Queiroz

Informações: Agência Marituba

Foto: Vitor Dagort