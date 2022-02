18 anos depois do ‘renascimento’ com Ronaldinho, Barça volta para a Liga Europa

Um retrocesso, por vezes, é uma oportunidade, como também pode ser um ingrato caminho sem volta. O Barcelona, nesta quinta-feira (17), tem um encontro marcado com seu passado recente. O Barça volta a disputar a Liga Europa depois de 18 temporadas consecutivas longe da “Série B” das competições da Uefa. Há 18 anos o clube catalão começava seu processo de renascimento, comandado pelas pinturas do bruxo Ronaldo de Assis Moreira.

A última partida disputada pelo Barcelona na Liga Europa, à época conhecida como Taça da Uefa, foi num dia 25 de março de 2004, na quarta fase eliminatória da competição. Naquele dia de março, o Barça empatou em 0 a 0 com o Celtic, e acabou eliminado pelo placar agregado, favorável ao time escocês graças ao 1 a 0 conquistado em Glasgow. Aqueles confrontos entre Barcelona e Celtic, querendo ou não, representaram simbolicamente o fim de tempos magros para o Barça.

O Barcelona de 2003/04 tinha a base do que viria a ser o time que encantaria o mundo nas temporadas seguintes. Ronaldinho fazia sua primeira temporada pelo clube, e encontrava por lá algumas figuras que seriam essenciais tanto em sua Era, como na posterior e mais longeva de Messi: Victor Valdés no gol, Puyol na zaga e Xavi no meio de campo são os nomes que mais despontam. Xavi, por sinal, viaja no tempo do jovem promissor meia, de 24 anos, para o hoje promissor treinador à frente do Barcelona, com seus 42 anos.

O time de Rijkaard, precursor do que viria a ser consolidado, aprimorado e revolucionado por Pep Guardiola, tinha ainda outros nomes famosos. Uma legião holandesa com Reiziger, van Bronckhorst, Davids, Cocu e Kluivert, todos eles com importância menor nos capítulos que seriam construídos. Também estavam lá Iniesta, apenas em sua segunda temporada como profissional, e Luis Enrique na última. Aquele Barcelona estava em transição.

O que importa nessa viagem ao passado é como o futuro foi tratado. Em 2003/04, o Barcelona nada venceu e fechou um ciclo de cinco temporadas sem uma conquista sequer. Por outro lado, com contornos dramáticos e improváveis, o time se classificou para a Liga dos Campeões de 2004/05, com o vice do Espanhol. O Barça era terceiro colocado a duas rodadas do fim do campeonato, venceu na penúltima rodada e contou com tropeços em sequência do Real Madrid para garantir a vaga na Champions.

Em 2004/05, o Barcelona fez um dos (senão o) mercados de transferências mais felizes de sua história. Se juntaram a Ronaldinho nomes como Deco, Giuly, Larsson e Eto’o. Todos eles caíram como uma luva no time de Rijkaard. Em anos mágicos do Gaúcho, o Barcelona encerrou o jejum de títulos com o bicampeonato espanhol e uma Liga dos Campeões. Depois disso veio a geração de Messi, com enredo que todos já conhecem. Hoje, sem Ronaldinho, Messi ou uma figura par, Xavi revive o passado. O jogo desta quinta-feira para Xavi representa muito mais do que uma eliminatória da Liga Europa. O próprio treinador tenta valorizar a competição sob o argumento de que “é um título que o clube não tem em sua galeria”. É verdade. O Barcelona nunca venceu a Liga Europa, ou a Taça da Uefa, porque a própria competição está aquém dos padrões do Barcelona. Contra o Napoli, o Barcelona tenta reencontrar o rumo para sua história gloriosa.

Texto retirado de ogol.com.br