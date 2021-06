186 mil imóveis para os brasileiros em novo feirão da casa própria Evento será 100% digital e negócio poderá ser fechado sem ir à agência. Há opções com carência de 6 meses para começar a pagar.

O Feirão da Casa Própria da Caixa começa nesta sexta-feira (25) pela primeira vez em versão online. O evento, tradicional no mercado imobiliário, ofertará 180 mil imóveis novos e 6 mil empreendimentos retomados pela Caixa em todo o país.

Ao todo, cerca de 600 construtoras participarão do evento, de acordo com a instituição financeira.

Da mesma forma que os interessados poderão visitar os estandes e conhecer os imóveis à venda de forma inteiramente online, quem quiser também poderá fechar o negócio de forma 100% online.

Há opções de imóveis com possibilidade de financiamento total – ou seja, de 100%, sem pagamento de entrada e com carência de até 6 meses para iniciar o pagamento das prestações.

Para Rodrigo Luna, vice-presidente de habitação econômica do Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo), o fato de o evento ser realizado de forma 100% digital neste ano não deve abalar as negociações entre vendedores e compradores.

A pandemia da covid-19 acelerou a transformação digital, o que nos fez aprimorarmos nosso relacionamento com a tecnologia. Avançamos muito no uso da tecnologia o que deve gerar uma certa tranquilidade para quem deseja comprar a casa própria e quer participar do evento.

Luna acrescenta, ainda, que o momento é propício para comprar um imóvel.

"Os preços dos imóveis estão começando a subir por causa da pressão do custo do material da construção. As taxas de juros estão baixas e ainda é possível encontrar boas opções de empreendimentos para fechar o negócio. Quem tem condições, a chance é agora."

Todos os imóveis, de acordo com a Caixa, foram avaliados pelo departamento de engenharia da instituição.

Onde acessar?

O Feirão da Casa Própria da Caixa poderá ser acessado pelo computador no site http://www.caixa.gov.br/feirao.

Pelo celular, basta baixar o aplicativo Habitação Caixa, disponível nas versões Android e iOS.

Quando?

De 25 de junho e 4 de julho

Documentos necessários

Para solicitar o financiamento:

• Documento oficial de identificação

• Comprovante de renda atualizado, emitido no máximo há 2 meses

Uso do FGTS:

• Última declaração do Imposto de Renda e recibo de entrega à Receita Federal

• Carteira de Trabalho ou Extrato de FGTS

Condições de pagamento

Os 6 mil imóveis retomados pela Caixa oferecem as seguintes condições de pagamento:

• Imóveis 100% financiados no SBPE;

• Taxas a partir de TR + 2,50% + remuneração da poupança;

• Carência de 6 meses; e

• Tarifa reduzida

Demais imóveis

• Financiamento em até 35 anos;

• Taxas a partir de TR + 3,35% ao ano + poupança; e

• Prazo de carência de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização. Fonte: R7

