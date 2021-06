1ª Copa Xikrin do Kateté de Futebol Indígena promete movimentar a região de Carajás

Com o objetivo de promover a cultura esportiva entre os povos indígenas, a Prefeitura de Parauapebas, através do Departamento de Relações Indígenas (DRI) em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), realiza, no próximo sábado (19), a abertura da 1ª Copa de Xikrin do Kateté de Futebol Indígena. O evento conta com apoio do Instituto Indígena Botiê Xikrin. Os jogos seguem até 25 de junho, tendo como palco a aldeia Oodja. Ao todo, 31 times – 18 equipes masculinas e 13 equipes femininas – devem se apresentar para competir nas modalidades de futebol de campo e futsal, respectivamente.

“Serão 13 comunidades indígenas participantes e decidimos realizar esse campeonato em cumprimento às diretrizes do governo municipal. A ideia é promover o esporte amador, fazendo com que os indígenas recebam o reconhecimento de que também são bons de bola,” declarou o coordenador do DRI, Girlan Silva.

O troféu é uma homenagem ao ex-cacique Bep Karoti Xikrin, que faleceu em maio do ano passado, vítima da Covid-19. O cacique deixou como legado a justiça, a solidariedade, o amor pela natureza e a paixão pelo futebol. “A escolha do nome para representar o campeonato foi unânime, nada mais justo o ‘Bep’ receber esse reconhecimento,” explica o coordenador de Esportes Rurais e Comunidades Indígenas da Semel, Abreu Lima.

E detalhou ainda: “Além da premiação ao campeão e ao vice-campeão, a Semel vai oferecer apoio de comissão de arbitragem, medalhas, uniformes, bolas, revitalização dos campos e logística”.

Na última terça-feira (15), a equipe técnica da Semel foi até a aldeia Oodja para a realização do sorteio que definiu a ordem dos times de acordo com a tabela. Segundo o regulamento, serão as mesmas regras usadas pela Confederação Brasileira de Futebol e a Confederação Brasileira de Futsal para os jogos amadores: por ser uma competição eliminatória, quem perder está fora da próxima fase. Em caso de empate, a disputa será decidida nos pênaltis, tendo cada equipe cinco cobranças e alternadas, em jogos com dois tempos de 20 minutos.

Se tudo ocorrer dentro do previsto, os times terão a chance de se profissionalizar e possivelmente ser incluídos no quadro da Liga Esportiva Parauapebas (LEP), a atual responsável pela organização do Campeonato Municipal da cidade. Ainda durante a Copa Xikrin está prevista uma visita da comissão técnica do Parauapebas Futebol Clube (PFC), que aceitou o convite para analisar o desempenho dos jogadores indígenas.

“Estamos ansiosos. Gostamos de futebol e na tribo têm muitos guerreiros que podem jogar bola como o homem branco. Vai ser muito bom esse jogo e vai ser bonito de ver,” agradeceu o cacique Djudjêkô Kamreik Xikrin, da aldeia.

Um dia após a premiação das equipes vencedoras, está prevista a posse do novo cacique. Bep Oti Xikrin Filho assume o cargo deixado por seu pai, Bep Karoti Xikrin, homenageado pela competição. Como parte das comemorações, deverá ser realizado um amistoso entre as aldeias Xikrins e os Gaviões kyikatejê, como forma de presentear o novo líder indígena.

POR CLEIDI RODRIGUES

Fonte: Blog Zé Dudu