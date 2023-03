1ª edição do Prêmio Amazônia de Música abre inscrições

Iniciativa, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, premiará artistas locais, de diversos gêneros musicais, em 31 categorias.

Até 7 de abril, artistas do estado poderão se inscrever gratuitamente na 1ª edição do Prêmio Amazônia de Música (PAM) – edição Pará. A iniciativa tem o objetivo de incentivar o lançamento de novos produtos musicais regionais na plataforma digital, assim como gerar conexões com o mercado nacional da música. A premiação conta com o patrocínio da Equatorial Pará, via Lei Semear.

Nesta primeira edição, o foco é a produção musical do Pará. Artistas e produtores podem participar com trabalhos lançados entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. O formulário e o regulamento, com informações de como se inscrever e enviar materiais, estão no site www.premioamazoniademusica.com.br.

No total, serão 31 categorias, que contemplarão diversos estilos musicais, do erudito ao rock, do samba à MPB, do sertanejo à aparelhagem e muito mais. Além das premiações por gênero musical, haverá mais cinco categorias: melhor clipe, melhor produção musical, melhor projeto audiovisual, música de cultura popular e artista revelação, com este último escolhido por meio de votação popular.

A curadoria do prêmio é composta por produtores e jornalistas que movimentam o mercado musical brasileiro e que avaliarão as obras enviadas ao prêmio. A cerimônia oficial será no dia 24 de maio, no Theatro da Paz, com transmissão ao vivo pelo portal e TV Cultura do Pará. Além da entrega de troféus, haverá intervenções e um show musical que reunirá artistas paraenses que interpretarão músicas do cancioneiro popular da região.

De acordo com Arthur Espíndola, músico e produtor musical da Oriente Multi Produções, produtora idealizadora do PAM, a premiação surgiu a partir do incomodo de ver poucos artistas paraenses em premiações nacionais.

“Essa é uma ideia que existe desde 2017. Esperamos que o PAM traga impulsionamento às carreiras de músicos e produtores, além de fortalecer a cadeia produtiva da música em nossa região e, ao mesmo tempo, permitir uma conexão maior com o mercado nacional”.

Para Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, empresa que mais investe em cultura no estado, o Prêmio Amazônia de Música é um incentivo para que os artistas locais continuem a produzir e tenham seus trabalhos reconhecidos.

“Fortalecer a cultura do Pará é um dos objetivos da Equatorial. Sabemos o quanto o estado é rico e diverso na música. Buscamos incentivar tanto os artistas quanto o público por meio da democratização da arte. Temos certeza que a premiação vai servir de trampolim para que os artistas consigam chegar cada vez mais longe com os seus trabalhos”, finaliza Michelle.

Serviço

1ª edição do Prêmio Amazônia de música – edição Pará

Inscrições: 16 de março a 7 de abril, pelo site www.premioamazoniademusica.com.br.

Resultado preliminar: 8 de maio

Cerimônia de premiação: 24 de maio, no Theatro da Paz.

Foto: Divulgação