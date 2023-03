1ª Feira de ‘Matemágica’ foi realizada em Escola da rede pública estadual em Bragança

Com o objetivo de mostrar a matemática de forma lúdica e acessível, por meio de jogos, oficinas, palestras, exposições e gincanas de desafios, foi realizado a proposta da 1ª Feira de “Matemágica” da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Profª Yolanda Chaves, localizada em Bragança, município do nordeste paraense. O evento foi realizado na terça-feira (14) – Dia Internacional da Matemática.

A ideia partiu dos professores Ana Célia, márcio Damásio e Oséas Guimarães, que ministram a disciplina na escola. “Nosso objetivo foi mobilizar os alunos para a ‘Recomposição de Aprendizagens Matemáticas’, um programa do governo do Estado. Buscamos trazer a matemática de forma mais lúdica para facilitar o aprendizado do aluno, e já estamos pensando em um segundo momento, que terá como foco a nossa participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)”, disse o professor Oséas Guimarães.

A programação contou com o apoio do Laboratório Pedagógico de Informática e Matemática da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus de Bragança. matemática tem uma magia por trás. Quando você se identifica, quando o professor traduz, é mágico! Por isso, o nome de ‘matemágica’. Hoje também é o Dia Internacional do Pi, que, se lermos como os americanos, fica 3,14, o número do Pi. Então, estamos aqui para mostrar que a matemática pode ser vista por outros olhos, de forma mais agradável”, explicou a professora Marly dos Anjos, da UFPA.

O evento tinha como público alvo alunos do ensino fundamental e médio. Para os alunos do 3° ano houve uma apresentação sobre Matemática no Enem.

A diretora Danivea Alencar, achou a experiencia exitosa. “Esse evento mostrou aos alunos como a matemática é importante, e quanto ela faz parte da vida. Foi um sucesso. Agradecemos aos professores da escola que buscaram essa parceria com a UFPA”, ressaltou.

“A participação foi muito acima do esperado, em especial por conta da gincana dos desafios matemáticos. Os alunos ficaram eufóricos. Foi um momento maravilhoso, porque via no rosto dos nossos alunos um entusiasmo que nos enche de esperança na educação pública. Todos nós, professores de matemática da escola, estamos radiantes pela repercussão positiva do evento na rotina dos alunos”, afirmou Oséas Guimarães.

Foto Destaque: Ascom / Seduc