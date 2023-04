1º de maio I

Centrais sindicais e sindicatos estão organizados para as manifestações tradicionais do Dia do Trabalho, mundialmente celebrado no dia 1º de Maio. A maioria das concentrações ocorrerá na Praça da República, fugindo um pouco da Praça do Operário, em São Brás. O ex-deputado Zé Francisco, presidente da União Geral dos Trabalhadores – UGT-Pará, pretende reunir um grande número de sindicatos durante os atos públicos programados, em defesa da abertura de mão de obras, geração de emprego e renda e valorização dos trabalhadores.