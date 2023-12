1º Festival de Cinema Açaí valoriza produções nacionais no Cine Líbero Luxardo

O Cine Líbero Luxardo, está de volta com o 1º Festival de Cinema Açaí. O evento, que vai de 7 a 13 de dezembro, vai exibir 35 filmes de produção regional e nacional, além de oferecer workshops e palestras sobre a cadeia produtiva do audiovisual.

A abertura do evento será nesta quinta-feira (7) a partir das 18h30. No festival, serão exibidas duas produções inéditas, “Cabana”, de Adriana de Faria, e “Terruá Pará”, de Jorane Castro. Também será exibido o filme “O Reflexo do Lago” (2020), em homenagem ao diretor Fernando Segtowick. As produções são de curtas, longas e médias-metragens.

Terrua Pará

Após o festival, os filmes selecionados serão exibidos em programações e eventos da Fundação Cultural do Pará (FCP) na capital e no interior do estado. Eles também serão disponibilizados gratuitamente na plataforma Cine Líbero Virtual. O edital que selecionou os filmes tinha como objetivo promover a formação de novas plateias, disponibilizando acesso gratuito às produções.

O 1º Festival de Cinema Açaí oferece ao público, além dos filmes, três workshops e uma palestra sobre produção cinematográfica. As atividades serão realizadas pela manhã no Centur, sede da Fundação Cultural do Pará.

Clique aqui para conferir a programação das oficinas.

Acesse a programação completa dos filmes no site da Fundação Cultural do Pará (www.fcp.pa.gov.br).

Serviço

Cerimônia de abertura e exibição dos filmes

Data: 7 a 13/12

Horário: 18h30 (abertura) e a partir das 16h (nos demais dias)

Local: Cine Líbero Luxardo

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

Foto: Divulgação