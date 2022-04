1º Festival de Música Instrumental em Marabá será gratuito e acontecerá de 6 a 8 de maio

Regado a muita música, nos dias 6, 7 e 8 de maio, acontece o Primeiro Festival de Música Instrumental em Marabá. O evento, totalmente gratuito, será realizado no teatro do Carajás Centro de Convenções e contará com vários estilos musicais, como Jazz, Chorinho e Música Popular Brasileira (MPB). A programação vai oferecer também oficinas com conteúdos sobre música e arte para o público em geral.

Para participar dos shows, o público deve adquirir o voucher, disponível na plataforma Sympla, por meio do link https://www.sympla.com.br/maraba-jazz-festival—2022__1531743, e gerar o bilhete para os shows que deseja participar. A cada dia de festival serão ofertados mil (1.000) ingressos para os eventos musicais, destas 100 vagas são destinadas à Pessoa com Deficiência e mais 100 para seu (sua) acompanhante. A partir do dia 20 de abril o público já poderá acessar a plataforma para adquirir os vouchers. Caso não sejam preenchidas todas as vagas por meio da Sympla, a organização do evento fará a distribuição de vouchers na portaria do Centro de Convenções, uma hora antes de iniciar os shows.

Na programação serão adotadas medidas sanitárias preventivas em função da Covid-19, como apresentação do comprovante de pelo menos duas doses da vacina contra o Coronavírus, uso obrigatório de máscara, e também aferição de temperatura dos frequentadores do Carajás Centro de Convenções durante os dias de realização do evento.

Fonte: Blog Zé Dudu