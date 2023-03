20 alunos sofrem surto coletivo, e Samu precisa ser acionado

Cerca de 20 crianças com por volta de 12 anos entraram em um surto coletivo nesta sexta-feira (17) em uma escola de Maceió após uma estudante ter uma crise de ansiedade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o caso ocorreu na Escola Estadual Edmilson de Vasconcelos Pontes, no bairro do Farol.

O episódio teve início quando uma estudante do 6° ano apresentou uma crise que desencadeou o mesmo em outros alunos. As crianças ficaram agitadas e choraram copiosamente.

Ao chegarem ao local, os socorristas avaliaram os alunos e os dispensaram para irem para suas casas. Não houve necessidade de enviá-los ao hospital.

A Seduc (Secretaria de Estado da Educação) se pronunciou sobre o ocorrido por meio de nota e informou que disponibilizou um psicólogo para acompanhar os estudantes.

Fonte: Pleno News/Foto: CNM/Divulgação