Idoso é suspeito de matar ladrão a facadas após furto de cachos de banana

Um homem de 26 anos foi morto a golpes de faca na tarde de ontem, quarta-feira, 01, na Rua da Paz, no bairro Área Verde, em Santarém, no oeste do Pará, região da Transamazônica, no Baixo-Amazonas. De acordo com as informações preliminares, um idoso foi o autor do crime. Ele fugiu do local e até o momento não foi encontrado. A motivação do crime seria furto praticado pela vítima contra terras do suspeito.

A vítima foi identificada como Erasto Ferreira de Souza, popularmente conhecido como ‘Tartaruga’, que já tinha passagem pela polícia por homicídio.

De acordo com informações de populares, ‘Tartaruga’ havia furtado bananas da plantação do suspeito, o que teria motivado o crime.

A Polícia solicitou levantamento cadavérico no local, assim como a remoção do corpo para exames de necropsia no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção Santarém.

Policiais diligenciam no sentido de identificar e prender o suspeito, que responderá pelo crime de homicídio.

Imagens: Reprodução/Jorge Nascimento/Portal RDN