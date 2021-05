2022: Pesquisa aponta liderança de Bolsonaro em São Paulo

O instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento realizado em São Paulo, entre os dias 28 de abril e 1º de maio, no qual mostra que o presidente Jair Bolsonaro continua liderando as intenções de voto para as eleições de 2022.

De acordo com a pesquisa, 32% dos entrevistados apontam preferência por Bolsonaro. O restante do ranking ficou da seguinte forma:

Lula (PT), com 23,7% ; Sergio Moro, 6,7%; João Doria, com 6,3%; Ciro Gomes, 6,1%; Luciano Huck, 5,2%; João Amoêdo, 4,1%; Rodrigo Pacheco, 0,6%.

Os votos brancos ou nulos chegam a 11,5%.

A gestão do atual presidente é aprovada por cerca de 45,6% dos entrevistados, enquanto 49,4% desaprovam, e 4,9% não responderam. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

Fonte: Pleno News

Foto: Marcos Corrêa/PR

Por: Monique Mello