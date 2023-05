21ª Semana Nacional de Museus começa na próxima terça-feira (16/05)

Na próxima terça-feira (16), começa a 21ª Semana Nacional de Museus, com o tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar”. A iniciativa é coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), para celebrar o 18 de maio, Dia Internacional dos Museus. Neste ano serão mais de 3.500 atividades em todo País. O Sistema Integrado de Museus e Memoriais da Secretaria de Estado de Cultura (SIMM/Secult) inicia a programação com o lançamento audiovisual do Projeto Obra Comentada “Armorial Brasileiro”, no site do SIMM.

Entre os objetivos da ação, estão aumentar o envolvimento da comunidade com os museus, incentivar a realização de novas atividades culturais, integração dos museus do país, dinamização da economia local, entre outros.

“Nós sempre procuramos aproveitar a semana dos museus para tratar de questões mais abrangentes, como por exemplo as nossas parcerias com o CNPQ. Apresentar os museus não apenas como um espaço de visitação, mas também de produção de pesquisa e conhecimento. Além disso, temos um conjunto muito complexo de instituições museais que tratam de tipologias muito variadas, dentro dessas tipologias nós procuramos fazer recortes de enfoques baseados nesse mote indutor. As atividades que serão desenvolvidas também buscam estimular a visitação, reconhecimento e fortalecimento dessas instituições perante a sociedade.” Afirma Armando Sobral, diretor do Sistema Integrado.

O tema escolhido busca reforçar a mensagem de que os museus podem contribuir com a sociedade de diversas maneiras, a partir da promoção da saúde mental, educação, sensibilização ambiental, inclusão social, diversidade, a compreensão da questão climática e amplificação da voz dos povos originários, ou seja, são importantes aliados na luta pela sustentabilidade.

Além do lançamento, a programação do SIMM contará com palestras, vivências formativas, rodas de conversa, ações educativas e exposições, com entrada gratuita. Confira abaixo as atividades de cada espaço.

Casa das Onze Janelas

– 18/05 – Vivência Formativa: Janelas para o futuro (Mosaico em criação)

Ministrantes: Marco Gomes, Yris Nascimento e Catarina Palheta.

Local: Sala/Ateliê de Educação da COJAN – 10h às 12h

Museu do Estado do Pará

– 16/05 – Palestra: Desafios da Pesquisa/Documentação para inventário do acervo de arte da COJAN/CNPq. (FAV/UFPa; UNAMA, UFBa e SECULT)

Palestrantes: Rosângela Brito, Mariano Klautau e Silvia Pantoja, com mediação de Dayseane Ferraz

Local: Salão Transversal – 10h-12h

– 16/05 a 19/05 – Vivência Formativa: O Olho e a Mão: Ver e Desenhar no Museu – 10h e 14h

– 17/05 – Ação educativa: Identidade e seus sentidos em “Imagens que não se conformam” 10h-12h

Memorial Amazônico da Navegação

18/05 e 19/05 – Cultura das Águas: imagens da cultura ribeirinha – 9h às 12h

Local: Jardins do Parque (Memorial Amazônico da Navegação)

Museu da Imagem e do Som

15/05 a 19/05 – CineClub do MIS – Mostra Chico Carneiro -19h

17/05 e 18/05 – Cinema e Sustentabilidade na Amazônia – 19h

Museu do Forte

16/05 a 21/05 – Web TV: uma experiência com as mídias móveis nos museus – 9h às 12h

21/05 – Música nos Museus – Apresentação do Grupo Instrumental Trio Paraense – 10h

Museu do Marajó

17/05 – Roda de conversa de lançamento da cartilha “Mini diálogo das manas

sobre violência obstétrica” – 9h às 12h

17/05 – Vivência Formativa “Mapeando a crise climática no dia a dia” – 14h às 16h

18/05 – Lançamento dos Cadernos do Marajó uso e ocupação do solo: Cenário da ocupação da terra na ilha do Marajó e seus 17 municípios – 9h às 12h

18/05 – Exibição dos episódios da Websérie sobre narrativas de luta em defesa de direitos socioambientais na Amazônia – 14h às 16h

19/05 – Vivência Formativa “Como eu posso garantir participação cidadã para pautar minha comunidade?” – 9h às 12h

19/05 – Projeto Filhas da Mãe do Fogo dialogando e construindo estratégias para o uso sustentável do fogo no Marajó – 14h às 16h

20/05 – Vivência Formativa Mudanças Climáticas em dados – 9h às 12h

20/05 – Roda de conversa Monocultivo x agricultura familiar – 14h às 16h

21/05 – Preamar da Criatividade – 9h às 13h

Estação Cultural de Icoaraci

20/05 – Fala de abertura da exposição: “REPLICANDO O PASSADO: Cerâmicas Arqueológicas do Museu Goeldi pelas mãos dos ceramistas do Paracuri” com a Dra. Helena Lima/MPEG e Roda de Conversa “Produção e Réplicas Artesanais da Cerâmica Arqueológica da Amazônia” – 19h

20/05 – Pocket show de Alan Chaves e Banda – 20h

22/05 a 26/05 – Oficina de Cerâmica Arqueológica – 9h30 às 11h30 e 15h30 às 17h30

Parque Cemitério Soledade

20/05 e 21/05 – Vivências formativas: paisagem e memória – 9h às 11h

Museus do Sistema Integrado*

20/05 e 21/05 – Expresso Cultural: USIPAZ vai ao Museu – 9h

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará