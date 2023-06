21ª Usina da Paz é anunciada na cidade de Itaituba 

No final da tarde festa quinta-feira (15), o governador Helder Barbalho assinou a Ordem de Serviço que dá início à construção da 21ª Usina da Paz no Pará. Destinada à cidade de Itaituba, na Região de Integração Tapajós, a mais nova UsiPaz vai atender o sudoeste do Pará.

O chefe do executivo enfatizou a importância do momento histórico para a região. “Hoje é o momento em que nós estamos iniciando as obras do maior programa de inclusão, cidadania e oportunidades de todo o Brasil. Programa paraense: As Usinas da Paz. Elas trazem, além da estrutura física fantástica, 70 serviços que buscam olhar por aqueles que mais precisam, buscando reduzir a violência a partir das oportunidades, da inclusão e do olhar para as pessoas mais vulneráveis.”, destacou.

O projeto inovador das Usinas da Paz tem como objetivo implementar um modelo único de segurança pública e cidadania, integrando uma ampla gama de ações e serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer. A 21ª Usina da Paz será construída em uma localização estratégica, visando atender não apenas a população de Itaituba, mas também dos municípios vizinhos.

Com entrega prevista para um ano, a UsiPaz Itaituba vai disponibilizar mais de 70 serviços intersetoriais, envolvendo secretarias estaduais e órgãos parceiros. As comunidades terão acesso facilitado a atendimento médico, odontológico e psicológico, além de consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes. Tudo de forma gratuita e continuada para a população.

A Usina da Paz Itaituba será construída em uma área doada pela prefeitura do município, na Avenida dos Ipês, S/n, entre Avenida E e Rua D3, Residencial Jardim América. As obras serão de responsabilidade da empresa Vale, por meio de um termo de cooperação.

Atualmente, o Programa TerPaz conta com nove UsiPaz em funcionamento em Belém e Região Metropolitana; e nas cidades de Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará