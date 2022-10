23ª Brigada de Infantaria de Selva presta apoio no combate a incêndio em São Geraldo do Araguaia

Entre os dias 15 e 26 de outubro, a 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23º Bda Inf Sl) está apoiando o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, Defesa Civil e demais órgãos no combate a incêndio de grandes proporções na Região de Serra das Andorinhas, em São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará.

Aproximadamente 240 militares das unidades da 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23º Bda Inf Sl) se revezam no trabalho para controlar o incêndio.

Além do apoio em pessoal, o Exército tem apoiado com o emprego de Viatura Cisterna de Transporte de Água com capacidade para 12.000l, abafadores de fogo, assopradores, bombas costais de água, entre outros.

Fonte: Portal Debate/Divulgação