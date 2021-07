242 atletas olímpicos recebem bolsa do governo federal

Dos 301 atletas brasileiros que disputam as Olimpíadas de Tóquio, 242 recebem o benefício Bolsa Atleta, do governo federal. O benefício exige um investimento anual de mais de R$ 745 milhões.

O programa de patrocínio individual de atletas (um dos maiores do mundo) é executado no Brasil desde 2005 e contempla atletas de alto rendimento, possibilitando que eles se dediquem exclusivamente aos treinos para as competições.

Em 2012, a lei passou a contemplar também atletas que já tenham outros patrocínio, permitindo que aqueles com reconhecimento possam receber o benefício. Existe ainda a categoria pódio da bolsa, dedicada a atletas com chances de medalha e de disputar finais de competições mundiais, como as Olimpíadas e Paralimpíadas.

O skatista Kelvin Hoefler, medalhista de prata, foi um dos contemplados pela bolsa.

Fonte: Pleno News