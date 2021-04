25 anos depois do massacre de Eldorado dos Carajás, Pará é o estado que mais mata em conflitos agrários

Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), entre os anos de 2010 e 2020, 133 pessoas foram assassinadas em confrontos de terra no estado.

O próximo sábado, dia 17 de abril, é marcado por um dos maiores conflitos de terra do Brasil. Há 25 anos ocorria o Massacre de Eldorado dos Carajás. Na ocasião, 19 trabalhadores rurais, que protestavam na PA-150, no trecho conhecido como curva do “S”, foram mortos por policiais militares. Apesar de mais de duas décadas depois do atentado, o Pará é o estado que mais mata pessoas no campo.

De acordo com um levantamento realizado pela Comissão Pastoral da Terra, entre os anos de 2010 e 2020 no Pará, 133 pessoas foram assassinadas.

Várias varas agrárias foram criadas a partir do Massacre, para ajudar a diminuir os conflitos em áreas rurais. Apesar disso, os números ainda são alarmantes.

Quem ainda sofre com as consequências de um conflito agrário é camponês Batista, morador da zona rural de Parauapebas. Ele é um sobrevivente do Massacre de Eldorado e conta os momentos de terror que viveu durante o atentado.

“Eu sou filho de um casal de camponeses, nordestino, que vieram pra essa região em busca de melhores condições de vida. Na hora dos tiros não consegui andar muito. Tinha colega baleado, chorando desesperado. Consegui encontrar minha mãe com 3 irmãos, às 22h, meu pai às 0h, e a minha irmã de cinco anos no outro dia, de manhã”, relata.

De acordo com o Ministério Público, os policiais autores do massacre retiraram os corpos do local e destruíram provas para dificultar as investigações. Os dois comandantes da operação foram julgados e punidos. A sentença do Coronel Pantoja, foi de 208 anos de prisão. Ele morreu em 2020. O Major Oliveira cumpre pena em regime domiciliar, mas foi condenado a 158 anos de prisão.