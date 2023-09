26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes traz ampla programação de 9 a 17 de setembro, em Belém

A 26ª Edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, de 9 a 17 de setembro, no Hangar Centro de Convenções, em Belém, é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A visitação ocorrerá sempre das 9h às 21h, com entrada gratuita.

O evento é a maior ação de incentivo à leitura no Pará. Em 2023, os homenageados serão a artista e escritora castanhalense, Heliana Barriga, e o jornalista, advogado e poeta cametaense, Salomão Larêdo.

Este ano, a Feira terá 39 rodas de conversas, nove saraus, sete ‘Papos-cabeça’, além da exibição de cinco programas Sem Censura (TV Cultura), ao vivo. Ao longo dos dias, as atividades serão realizadas, simultaneamente, em três espaços: Arena das Artes, Arena Multivozes e Arena Amazônia, que deverá receber também os shows.

As atrações culturais são uma das programações mais aguardadas pelo público e ocorrerão todas as noites, gratuitamente. Mundo Bita, Linn da Quebrada, Chico César, Kaê Guajajara e Gaby Amarantos são algumas das atrações confirmadas. Haverá ainda mais de 145 sessões de autógrafos no Ponto do Autor, 18 empreendimentos do segmento de artesanato e os ilustradores e ilustradoras credenciados no Beco do Artista.

Parcerias e 300 servidores em ação – Júnior Soares, diretor de Cultura da Secult, explica que a organização da Feira do Livro envolve várias instituições parceiras e quase 300 servidores e colaboradores.

“Importante destacar o volume do incentivo à aquisição de livros pelos servidores públicos, promovido pelo Governo do Pará e pela Prefeitura de Belém, que vem se somar aos esforços de promover o fomento à leitura no estado. Assim, contamos com a presença de todos e que possamos usufruir de mais uma oportunidade de trocas e experiências fantásticas por meio dos livros”, disse o diretor.

Em sua longa trajetória, a Feira vem realizando homenagens a diversos escritores e transmissores de saberes, por meio da tradição oral, além de promover lançamentos e comercialização de livros, encontros literários, palestras, contação de histórias e uma vasta programação musical, teatral e audiovisual, com a presença de artistas locais e nacionais, garantindo que todas essas expressões criativas e inventivas sejam incluídas em ações transversais.

Evento abre com homenagens – O dia 9 de setembro será dedicado às Vozes dos Homenageados e o dia 10, às Vozes da Infância. No dia 11, é a vez de contemplar as Vozes da Diversidade e Inclusão e, no dia 12, as Vozes da Baixada.

Já no dia 13, terão espaço as Vozes da Democracia. Outro tema que não poderia ficar de fora é o clima, por isso, o dia 14 será dedicado ao debate ambiental, com as Vozes do Clima. Na sexta-feira (15), a Feira traz as Vozes do Marajó e, no dia seguinte (16), as Vozes dos Escritores Paraenses serão o destaque. Para encerrar, no dia 17, será a vez das Vozes da Cultura de Paz.

A expectativa da Secult é receber nesta edição cerca de 400 mil pessoas, em uma área total de 24 mil metros quadrados de área coberta, 100% climatizada nos salões do Hangar 1 e 2. A Feira contará com 229 estandes de livros e nove estandes na praça de alimentação.

O evento terá a presença de 138 empresas. São 42 editoras, 37 livrarias e 59 distribuidores de livros. Destas empresas, 60 são do Pará. A estimativa de vendas é de 750 mil exemplares de livros, movimentando, aproximadamente, R$ 18 milhões em negócios.

CredLivro oportuniza acesso a livros – Este ano, 32.733 mil servidores públicos serão contemplados com o CredLivro, totalizando R$ 6.754.150,00 de incentivo à compra de exemplares durante a Feira. Desse total, R$ 4,5 milhões, serão disponibilizados pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para 23 mil servidores, no valor de R$ 200,00 para cada.

A Uepa disponibilizará R$ 807.750,00 para 2.608 funcionários públicos (nível operacional: 203 receberão o benefício individual de R$ 200,00; nível médio: 746 receberão o benefício individual de R$ 250,00; e nível superior: 1.659 receberão o benefício individual de R$ 350,00).

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) estima contemplar mais de sete mil servidores servidores do magistério, técnicos administrativos e de apoio operacional, totalizando R$ 1.346.400,00, sendo também R$ 200,00 por servidor.

“A Feira do Livro é importantíssima para a cultura do Pará. Este ano, estamos investindo mais de R$ 4,5 milhões no CredLivro [Seduc e Uepa] para que nossos profissionais da educação possam aproveitar o momento para ampliar suas referências bibliográficas e compartilhar ainda mais conhecimento para nossos estudantes, com aulas ainda mais atrativas. A leitura desempenha um papel fundamental na educação, por isso, precisamos sempre lutar para garantir acesso à literatura”, pontuou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Lançamentos – Para a secretária de Cultura do Pará (Secult), Ursula Vidal, a Feira do Livro e das Multivozes é uma ação integradora do Governo do Estado, por promover uma transversalidade entre as políticas de educação, cultura, meio ambiente, inclusão, formação e divulgação da produção literária, científica e artística.

“Estamos empenhados em garantir acesso ao livro, mas também às formulações e experiências vividas pelos alunos e professores, dentro e fora de sala de aula. A multiplicidade de expressões artísticas presentes na Feira fortalece a cultura como um vetor de crescimento econômico e de senso de pertença identitária. Estamos falando sobre os nossos desafios, as nossas memórias, o nosso lugar”, afirmou a secretária Ursula Vidal.

A titular da Secult, ainda, acrescentou: “e a homenagem a Salomão Larêdo e à Heliana Barriga, que têm desempenhado um papel fundamental na luta pelo acesso ao livro na infância e na formação do indivíduo amazônico, demonstra nossa gratidão a todos os escritores, pensadores e defensores da política de acesso ao livro e à leitura. O relançamento de uma das mais belas obras da vasta produção literária de Laredo – ‘Remos de Faia’ – e a publicação da coleção ‘Mala sem Fundo’, de Heliana Barriga, são parte da política editorial da Secult, que cuida com toda dedicação e carinho da editoração das obras de seus homenageados. Estamos muito felizes com o resultado e esperamos que o público da Feira prestigie o lançamento dessas obras de rara poética”, disse.

Tradição – Desde 2019, a Secult busca tornar a Feira Pan-Amazônica do Livro mais inclusiva, diversa e democrática. A inclusão do conceito das Multivozes quer valorizar a tradição oral tão presente na Amazônia ancestral com seus povos e comunidades tradicionais, além de promover um dia inteiro de programação dedicado a compreender e fomentar a cultura dessas múltiplas vozes, já que a Feira se configura como um espaço de luta e construção de identidades para um lugar de fala.

A Feira dá espaço às vozes das mulheres, dos negros, de povos originários, da comunidade LGBTIs e dos coletivos urbanos da periferia, assim como às diversas falas das múltiplas expressões artísticas e culturais. A partir de 2021, a Feira abriu também espaço às vozes dos artistas homenageados, do autor paraense, da inclusão, da tecnologia e vozes da juventude.

A política de descentralização das ações de fomento ao livro e leitura se fortalece com a ampliação da realização das Festas Literárias em outras regiões do estado, sempre em parceria com as Prefeituras e suas Secretarias Municipais de Educação. Em setembro, acontecerá a edição de Marabá e, em outubro, a de Cametá. No mês de novembro, as Festas Literárias acontecem em Santarém e Breves, com uma parceira com a FLIX, em Altamira, e, em dezembro, quem recebe a Festa Literária é a cidade de Bragança, com lançamento de obras produzidas por escritores locais, recitais de poesia, shows, saraus e atividades voltadas para as escolas, clubes de leitura e universidades parceiras.

Conheça mais sobre Heliana Barriga e Salomão Larêdo – Heliana Barriga nasceu em Castanhal e dedica sua trajetória à literatura infantil, com destaque para as obras “A Abelha Abelhuda” e a “Perereca Sapeca”, que fazem parte da coleção Acalanto, da editora FTD-SP. Contadora de histórias, Heliana também é cordelista e poeta, com diversas obras dedicadas à temática Amazônica.

Salomão Larêdo é escritor, advogado e jornalista, nascido na Vila do Carmo, em Cametá (PA). Autor de mais de 50 livros, recebeu diversos prêmios e atuou em múltiplas áreas e projetos. Leitor e escritor, Salomão é também um militante apaixonado na luta pela valorização da cultura e dos povos das diversas Amazônias de onde vêm.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará