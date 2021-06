27 municípios paraenses inscreveram quadrilhas no Arraial Virtual de Todos os Santos

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará, o XVII Concurso Estadual De Quadrilhas Juninas – Arraial Virtual de Todos os Santos, se destaca este ano pelo grande número de inscrições dos municípios do interior. Na edição 2021 do concurso – a primeira em formato híbrido, em atenção à política estadual de prevenção contra o novo coronavírus -, a participação massiva dos municípios do Pará, chamou a atenção da organização, sinalizando o reflexo positivo da atuação descentralizadora da Fundação.

Foram 53 quadrilhas inscritas, de 27 cidades paraenses. Entre elas, Belém, Ananindeua, Castanhal, Barcarena, Melgaço, Tucuruí, Limoeiro do Ajuru, Marabá, Vigia, Breves, Portel e Soure. “Estamos muito felizes com o sucesso das inscrições. O Arraial é praticamente uma das marcas da Fundação. Ele é uma festa de cores e sabores que encanta do jovem ao adulto. Lamentamos muito não ter podido realizá-lo no ano passado, e passamos muito tempo pensando em como trazer a festa este ano”, comenta Cláudia Pinheiro, diretora de interação cultural da FCP. “Sabemos da importância de respeitar o distanciamento e as demais normas sanitárias, então, planejamos o evento dessa maneira híbrida – para preservar a saúde dos brincantes e matar a saudade do público”.

O concurso terá duas etapas: as quadrilhas habilitadas terão vídeos publicados no canal da Fundação, para que o público escolha as 30 melhores. As selecionadas pelo voto popular, terão a apresentação filmada na Fundação e transmitida por meio do perfil da FCP, no YouTube, em cumprimento às normas de distanciamento social para prevenção da COVID-19. A mostra ocorrerá entre os dias 23 de junho e 04 de julho de 2021, e também será exibida pela TV Cultura.

Por Governo do Pará (SECOM)