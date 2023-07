300kg de peixes salgados são apreendidos pela Adepará em Moju￼￼

Uma carga com 300Kg de peixes salgados foi apreendida pelos fiscais estaduais agropecuários durante fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). A ação dos agentes da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) ocorreu nesta quarta-feira (05), no município de Moju.

A carga de peixes salgados da espécie bandeirado estava sendo transportada de maneira inadequada e não possuía nenhuma documentação de inspeção sanitária e nota fiscal, sendo considerada clandestina e imprópria para o consumo.

“Mais uma ação de retirada de circulação desse tipo de produto de origem clandestina que causa muitos prejuízos à saúde dos consumidores. É importante ressaltar para a população que o alimento deve ser tratado de forma séria, e o consumo de produtos feitos sem padrões de higiene e sem selo do serviço de inspeção, são responsáveis por grande parte das internações nos hospitais”, ressaltou o gerente de trânsito agropecuário da Adepará, Paulo Bastos.

Os fiscais lavraram o auto de infração e apreensão, e o termo de inutilização da carga, por serem consideradas impróprias ao consumo humano.

A carga, que vinha de Belém e iria ser comercializada em um mercado na PA-252, entre os municípios de Acará e Moju, foi totalmente destruída no aterro sanitário de Moju.

A Agência de Defesa Agropecuária ressalta que qualquer produto de origem animal que não apresentar os selos de inspeção sanitária, que garantem a qualidade do produto, e são concedidos pela Adepará, e outras instituições oficiais de inspeção, são considerados impróprios para o consumo.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação