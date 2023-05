40% dos celulares vendidos no Brasil são Samsung; Apple passa Motorola

A Samsung foi responsável por 40,71% das vendas de smartphones no Brasil em abril deste ano, de acordo com estimativas da StatCounter. A fabricante é a líder absoluta no país, tendo bastante margem frente às demais.

Geralmente, o segundo lugar é ocupado pela Motorola, mas o cenário foi invertido em abril, quando a Apple ultrapassou a concorrente. No mês, a dona do iPhone vendeu 20,77% dos smartphones no país, enquanto a Motorola vendeu 19,99%.

A virada veio após a Apple aumentar suas vendas entre março e abril, indo de 15,67% de participação de mercado para mais de 20%. Em março, a Motorola foi responsável por 22,6% das vendas de celulares no Brasil.

Em quarto lugar, aparece a Xiaomi, em cenário estável. A fabricante chinesa teve 12,83% de fatia de mercado em abril. Em quinto lugar, aparece a LG (3,23%), que parou de produzir smartphones em 2021 . As demais fabricantes têm porcentagens próximas de 0, segundo as estimativas. Confira:

