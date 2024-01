43 esqueletos são encontrados durante obra de condomínio

Em São Luís, no Maranhão, foram encontrados 43 esqueletos durante uma escavação que faz parte de obras para a construção de um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida. Além disso, foram descobertos cerca de 100 mil fragmentos de peças arqueológicas, como cerâmicas e conchas decoradas.

De acordo com o portal G1, pesquisadores estão estudando as ossadas e os objetos encontrados para definirem a idade deles. No entanto, análises preliminares apontam para um provável sítio arqueológico.

– Além da importância implícita desses materiais, as datações [preliminares] realizadas oferecem novos panoramas inéditos para a arqueologia do Maranhão e, consequentemente, do Brasil – afirmou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ao veículo.

Essa não é a primeira vez que itens históricos desse tipo são encontrados na capital. Pesquisam indicam que a região é habitada há mais de 7 mil anos.

