43ª edição do Circuito Nacional do Setor Elétrico ocorre em Belém

Evento, que conta com a participação da Equatorial Pará, recebe diversas empresas do setor de energia de todo o Brasil. Programação conta com feira de exposição e palestras.

Nos dias 26 e 27 de julho Belém recebe a 43ª edição do Circuito Nacional do Setor elétrico (Cinase), que tem o objetivo de promover debates de interesse e exposição com as novidades do mercado de energia no Brasil. O evento tem a intenção de alcançar novos clientes, buscar parcerias e fortalecer as marcas. A programação, que ocorre no Hangar Centro de Convenções, contará com a participação da Equatorial Pará que participará de palestras que mostrarão a atuação da distribuidora no cenário regional.

O debate de abertura terá como tema “Grupo Equatorial e os desafios da distribuição de energia elétrica no Pará”, que será apresentado por Fernando Pompeu, Superintendente da distribuidora. Para ele, a participação da empresa em um evento como esse é importante para mostrar aos diversos setores da energia o trabalho e as transformações que a Equatorial realiza no estado.

“A Equatorial atua no estado do Pará há 10 anos. Temos muito orgulho do que fizemos nesse período. Esta é uma das concessões mais complexas do país, de acordo com a ANEEL, e mesmo com os desafios conseguimos transformar a vida de milhões de paraenses com uma energia ainda mais segura e com qualidade. Então, num evento como o Cinase, podemos compartilhar experiências com diversas empresas, o que fortalece o setor de energia como um todo”, comenta Fernando Pompeu.

Ainda na programação do evento, a gerente de Geração da Equatorial, Giorgiana Freitas, participará da palestra “Eletrificação de clientes remotos na região amazônica”, que abordará o trabalho desenvolvido pela área que leva luz elétrica, com fonte renovável, a clientes e comunidades isoladas da região.

O engenheiro eletricista Lucas de Paula, que atua na área de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, estará no evento com a palestra “A mobilidade elétrica como vetor para a Transição Energética”, e mostrará exemplos de iniciativas que já são abordadas pelo grupo Equatorial. Outro tema abordado será o “Impacto da GD na distribuição da energia elétrica”, que terá como palestrante Marcelo Costa, executivo de Planejamento da Expansão. Vale destacar, também, a palestra “O&M de Sistemas Elétricos”, com Caio Huais, que dará foco nas ações de Operação e Manutenção do Grupo.

Prêmio OSE

No evento, também ocorrerá a entrega do prêmio O Setor Elétrico de Qualidade das Instalações Elétricas (OSE) que tem o objetivo de identificar e divulgar práticas que contribuem para o aprimoramento do setor. São 5 categorias premiadas: Pesquisa & Desenvolvimento; Energia Renováveis; Instalações Elétricas de Baixa Tensão; Inovação Tecnológica e Projeto Luminotécnico.

Foto: Divulgação