45° espaço de lazer e recreação foi entregue totalmente revitalizado no bairro do Aurá

A população de Ananindeua lotou o espaço e festejou a entrega da praça.

Na noite de ontem segunda-feira (11), a prefeitura de Ananindeua entregou o 45° espaço de lazer e recreação no bairro do Aurá. Com muita festa e comemoração a população que lotou o espaço, festejou a entrega da praça.

Ana Cleide, 48 anos, moradora do Girassol e mãe da pequena Monique de 5 anos, falou da alegria de ter um espaço pra levar sua filha para brincar. “A gente estava esperando ansiosa pela entrega dessa praça, ter um lugar bonito e que reúne pessoas e de extrema importância para o convívio social, além da saúde mental da gente também, porque as vezes só queremos espairecer, sair um pouco de casa e ter um espaço como esse nos ajuda, porque encontramos um vizinho, batemos papo, temos lugar pra levar nossa criança para gastar as energias, com isso a população ganha demais”.

Uma das líderes comunitárias, Simiana Silva, discursou em agradecimento pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no bairro. “A gente aqui só tem o papel de agradecer, temos hoje a melhor gestão do Brasil, uma gestão que valoriza os munícipes, e eu continuo cobrando, sempre quero mais pro meu bairro”, disse Simiana.

Além de Simiana, Batista dos Cobras, como é conhecido, foi outro líder comunitário que falou do agradecimento a presente gestão. “Aqui é só gratidão, não temos nem o que falar, pois todos estamos vendo o grande trabalho desenvolvido pela prefeitura de Ananindeua”.

A praça ‘vereador Deivite Wener Araújo Galvão’ tem vários espaços de interação, entre eles um campo de futebol, quadra poliesportiva coberta, área de alimentação coberta, academia ao ar livre, playground, e além disso a praça está totalmente iluminada em LED.

