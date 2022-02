5 mil crianças já foram vacinadas contra a Covid-19 em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue com a vacinação contra a covid-19 em crianças, adolescentes e adultos. Em 20 dias de ações para imunizar a faixa etária de 5 a 11 anos, as equipes de vacinadores estiveram presentes em vários pontos e vacinaram 5.057 crianças, o que corresponde a 12% do público alvo.

Até a sexta-feira (11), crianças de 5 a 11 anos podem se dirigir até a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), localizada na Avenida Presidente Vargas, 2948, Bairro Fátima, das 8h às 14h. Às sextas-feiras, das 8h às 16h, também é possível se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). A vacinação nas UBS é mais um meio implantado pelo governo municipal para garantir a imunização da faixa etária aumentando a cobertura vacinal.

A criança deve estar acompanhada do responsável – que deve portar documento com foto – e não ter tomado qualquer vacina nos últimos 15 dias. Na atual etapa, a vacinação contra a covid-19 está disponível para todas as crianças de 5 a 11 anos.

Nas Unidades Básicas a Semsa disponibiliza também doses para outras faixas etárias que ainda não iniciaram ou não completaram o ciclo vacinal com duas doses e aqueles que estão em busca da dose de reforço (terceira dose), sempre das 13h às 16h.

Fonte: O Estado Net