5 Opções nacionais de aparelho para transformar TV em smart

Uma smart TV é uma ótima opção para aqueles que gostam de assistir filmes e séries no conforto de suas casas. Porém, nem todos dispõem desse tipo de aparelho e contam apenas com uma televisão convencional sem as funcionalidades inteligentes de uma televisão conectada.

Contudo, há uma categoria de aparelho para transformar TV em smart de forma muito rápida e prática. Esse produto é chamado de smart TV box e se conecta a uma televisão convencional para transformá-la em inteligente.

Os produtos que separamos neste artigo ainda possuem um diferencial: são todos de marcas brasileiras, o que significa que você tem a disposição um serviço nacional para suporte, tirar dúvidas e compartilhar experiências de uso. Confira a nossa seleção!

Streaming Box Izy Play, Intelbras

A Intelbras é uma marca conhecida e que oferece o Izy Play como opção de smart TV box com controle remoto bem minimalista. Esse aparelho é compatível com qualquer televisor e oferece o Google Assistente como mecanismo de interação por voz para até mesmo controlar outros dispositivos da casa.

A empresa garante que o Izy Play oferece uma navegação fluída, rápida e sem travamentos, o que é confirmado pela opinião dos compradores. O pequeno dispositivo possui entrada USB e conexão via Bluetooth, e é homologado pela Anatel para ter compatibilidade total com Netflix, YouTube e Google Play.

Streaming Box Aquario

O destaque deste aparelho da marca aquário é a possibilidade de reproduzir conteúdo em resolução 4K – desde que a televisão conectada também seja compatível. Esse é um diferencial importante, especialmente para ter acesso ao catálogo completo dos serviços de streaming, como Netflix, Amazon Prime e outros.

Essa smart TV box usa uma versão customizada do Android, oferecendo praticidade no seu uso. O aparelho se conecta à internet por meio da rede Wi-Fi para exibir filmes, séries e muitos outros conteúdos diferentes. O kit acompanha um controle completo e fácil de utilizar.

Streaming Box Elsys

Muitíssimo bem avaliado pelos compradores, esse equipamento da marca Elsys também é capaz de reproduzir conteúdo na resolução 4K (UDH). O modelo ainda se destaca por possui um conversor de TV digital, perfeito para quem também gosta de assistir os canais de TV aberta disponíveis na região.

Esse aparelho também conta com a função Chromecast integrada, o que significa que você pode espelhar o conteúdo do smartphone diretamente na televisão. Graças a conectividade Bluetooth, é possível ainda conectar um controle de videogame ou joystick para aproveitar os games disponíveis na loja de aplicativos da Google.

Streaming Player Elsys

Muito semelhante ao Chromecat da Google, o Player da Elsys também é um dispositivo usado para utilizar a televisão via streaming. O aparelho se conecta diretamente à entrada USB da TV e toda a interação é feita por meio de um controle minimalista com acesso rápido ao Google Assistente, Netflix e GloboPlay.

A resolução máxima disponível para esse dispositivo é Full HD, o que já é suficiente para aproveitar uma vasta gama de conteúdos em alta qualidade. O modelo também possui conectividade Bluetooth, o que significa que você pode conectar um joystick e aproveitar alguns games na sua TV.

Streaming Box Multilaser

O último item da nossa lista é um dispositivo da Multilaser, outra marca muito conhecida pelo público brasileiro. O aparelho também é um conversor híbrido, trazendo o sinal digital da TV aberta para a sua televisão.

Os diferenciais desse aparelho são as conexões. Há uma entrada Ethernet para conexão de internet à cabo, oferecendo muito mais estabilidade para a reprodução via streaming. Além disso, duas portas USB oferecem a opção de conectar um mouse e teclado, transformando esse dispositivo em um computador compacto para a reprodução de conteúdo, desde filmes e séries até fotos e apresentações.

