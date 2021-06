5 Smartwatches para te ajudar a monitorar sua saúde

Muita gente ainda não sabe o que é Smartwatch, mas este tipo de relógio inteligente é um dos dispositivos que mais está se popularizando entre os consumidores. O gadget possui integração com smartphones, permitindo utilizar aplicativos, ver mensagens, controlar streamings de música e até atender ligações e dar comandos de voz, dependendo do modelo. Além disso, o acessório possui monitoramentos de desempenho físico, e tem algumas funções mais tradicionais, como calculadora, alarme, previsão do tempo e lembretes.

O Smartwatch é bastante popular entre os praticantes de esportes e exercícios físicos, já que possui funções completas de acompanhamento de desempenho, como contagem de passos, cálculo de calorias perdidas, mapas e distância percorrida.

O aparelho também pode ser ótimo para monitorar a saúde, pois alguns modelos contam com recursos como Oxímetro, Monitor de Sono e Monitor Cardíaco de pulso, que auxiliam no acompanhamento da sua saúde e ajuda a ter um estilo de vida mais saudável.

Quer encontrar um modelo ideal para te ajudar a cuidar do seu corpo? Confira 5 ótimas opções do mercado.

Smartwatch Apple Watch Series 6, 40,0 mm

Com Wi-Fi, Bluetooth e GPS Integrado, o Smartwatch Apple Watch Series 6 possui oxímetro, monitor cardíaco, atende ligações e envia mensagens. Conta com detecção de queda, giroscópio e bússola.

O Watch Series 6 é um dos smartwaches mais completos no mercado. Com visor de 40 milímetros, possui design moderno e várias opções de cores e pulseiras. Para te ajudar a cuidade da sua saúde, o modelo conta com monitor de sono, aplicativo para medir o oxigênio no sangue e batimentos cardíacos com notificações de desempenho, além das demais funções tradicionais.

Como recursos de segurança, o relógio inteligente tem o SOS de Emergência e detecção de queda, além de ser resistente à 50 metros de profundidade na água. A tela Retina Sempre Ativa mantém o mostrador visível todo o tempo, aumentando ainda mais a praticidade do uso.

Smartwatch Xiaomi Amazfit GTS 2

O Smartwatch Xiaomi Amazfit GTS conta com Bluetooth e GPS Integrado, além de calendário, monitor cardíaco e alarme. Perfeito para quem pratica treinos de corrida, natação, ciclismo e mais.

O Amazfit GTS 2 da Xiaomi possui tela touchscreen AMOLED HD de 1,6 polegadas coberta por vidro curvo. No quesito saúde, o modelo possui monitoramento de frequência cardíaca 24 horas, medição SpO2 e monitoramento de qualidade do sono e nível de estresse.

A bateria do GTS 2 dura aproximadamente 160 horas e o modelo possui conexão Bluetooth 5.0. Além disso, com ele você terá recursos como notificações de mensagens, lembretes, alarme, timer, clima, ligações via Bluetooth e outros recursos.

Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip U Pro

O Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip U Pro conta com uma tela de 1.43″ em LCD. Possui Touchscreen e GPS, além de monitor cardíaco e de sono, alarme, cronômetro, oxímetro e contador de calorias.

Com tela de 1,43 polegadas, o Xiaomi Amazfit Bip U Pro tem mais de 60 modalidades esportivas, como ciclismo indoor, ioga, basquete, natação, caminhada e mais. Além disso conta com resistência à água até 50 metros.

No quesito monitoramento de saúde, o modelo oferece medição de oxigênio e monitor de frequência cardíaca. Fora as funções tradicionais, como alarme, mapas e conexão com smartphones, além de ser um smartwatch com GPS integrado. A bateria dura aproximadamente 9 dias sem precisar ser carregada.

Smartwatch Apple Watch SE, 40,0mm

Com tela touchscreen em retina, o Smartwatch Apple Watch SE conta com 32GB de memória interna e conectividade GPS, Bluetooth e Wi-Fi. Monitora a saúde e o sono, faz ligações e conta com microfone.

Uma versão um pouco mais reduzida que o Apple Watch Series 6, o Apple Watch SE tem visor de 40 milímetros. Com as funções já conhecidas dos modelos Apple, a versão SE possui SOS de emergência e detecção de queda como principais funções de segurança.

Dos principais recursos para monitorar a saúde estão o monitor de sono e contador de batimentos cardíacos. E entre outros recursos interessantes estão chamadas, controle de câmera e demais aplicativos do smartphone, lembretes programados, conexão com a assistente Siri e vários recursos esportivos.

Smartwatch Haylou Solar

Com funções de modo treino, escalada corrida e ciclismo, o Smartwatch Haylou Solar é ideal para os esportistas que querem monitorar seus passos, sono e condicionamento físico e cardíaco.

Um dos Smartwatches com melhor custo-benefício é o Haylou Solar. Além de oferecer um ótimo preço, o modelo possui recursos bastante interessantes. Bom para acompanhar o desempenho de atividades físicas, com o aplcativo Haylou Fit você terá controle das funções e gráficos de monitoramento para acompanhar suas atividades.

O modelo oferece Monitor de Sono e Cardíaco, ótimos recursos para cuidar do corpo e da saúde. Além disso, são várias atividades que o relógio inteligente observa, como treino livre, ginástica, basquete, futebol e mais.

