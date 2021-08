500 Paraenses São Vítimas De Estelionatário

A Operação Wolf executada entre a policia civil do Pará e da diretoria estadual de combate á corrupção (DECOR) executou mandatos de prisão e busca e apreensão nesta quinta-feira (12) ao um estelionatário responsável por aplicar golpes em mais de 500 pessoas no estado do Pará. Além de ele ser acusado de estelionato, também é acusado de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Acusado de ser chefe de um grupo empresarial que atuava com um plano de pirâmide financeira, na qual prometia lucros elevados para investidores que caíram no golpe, destaca-se que o valor estimado na qual as vítimas foram prejudicadas foi de R$ 60 milhões de reais.

O fraudador que chefiava esse esquema foi detido na manhã de hoje na cidade de Indaiatuba no município do estado de São Paulo, os agentes da Policia Civil do Pará tiveram o apoio da Policia Paulista que no ato da prisão foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos e documentos que serão inseridos no inquérito.

Foto: Agência Pará