56% das obras de ampliação do sistema de água de Castanhal, já estão concluídas.

A obra irá atender mais de nove bairros.

As obras para ampliação do sistema de abastecimento de água de Castanhal, alcançaram 56% do projeto concluído. Atividades estão em andamento nos setores Jaderlândia, Santa Catarina, Estrela, Cohab, Comandante Assis, Usina, Caiçara e Imperador.

“No setor Jaderlândia, estão construídos o muro, casa e depósito de química, cabine de medição, abrigo de desinfecção, reservatório apoiado, elevatória e casa de apoio, adutora dos poços, estação de tratamento de água está em funcionamento, primeiro trecho da urbanização, drenagem interna do canteiro, 21.268 metros de distribuição de água, 1.690 unidades domiciliares e 997 hidrômetros”, pontuou Armando Machado, engenheiro da Companhia de Saneamento do Pará.

Mais de nove bairros serão atendidos com as obras, entre eles: Jaderlândia, Santa Catarina, Estrela, Fonte Boa, Saudade I, Centro, Nova Olinda, Ianetama e Caiçara. Além das cinco estações de tratamento de água, serão instalados 138 quilômetros de redes e 13 mil ligações residenciais.

Veja os bairros e conjuntos que serão atendidos por cada setor de abastecimento:

Setor Jaderlândia: Conjuntos Jaderlândia, Jardim Tropical, Bom Jesus, Rouxinol e Olho D’água;

Setor Santa Catarina: Bairro Santa Catarina e Conjunto Jardim Modelo;

Setor Estrela: Bairros Estrela, Fonte Boa e Ana Júlia;

Setor Usina – Comandante Assis: Bairros Centro, Estrela, Nova Olinda e Santa Helena;

Setor Cohab: Bairro Saudade 1;

Setor Imperador: Bairros Caiçara e Ianetama.

O investimento do Governo do Estado é de R$ 105 milhões, para que a obra possa beneficiar mais de 65 mil moradores quando estiver concluída.

Agência Pará / Por Tayná Horiguchi (COSANPA)