57 mil pessoas estão com segunda dose da vacina em atraso no Pará, diz Ministério da Saúde

Órgão reforçou que mesmo aquelas pessoas que perderam o prazo estabelecido no cartão de vacinação para o reforço da vacina covid-19 devem procurar uma unidade de saúde para a segunda dose.

O Ministério da Saúde (MS) emitiu, nesta terça-feira (13), alerta para os mais de 57 mil paraenses que tomaram a primeira dose das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca e estão com a segunda aplicação em atraso. Segundo o MS, somente com a aplicação da segunda dose das vacinas que o cidadão estará imunizado contra Covid-19.

O Ministério da Saúde reforçou que mesmo aquelas pessoas que perderam o prazo estabelecido no cartão de vacinação para o reforço da vacina covid-19 devem procurar uma unidade de saúde para a segunda dose.

“Destaco aqui que, mesmo que vença o prazo, a recomendação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é que elas completem o esquema. Então, quem atrasou e não conseguiu ir com 28 dias de intervalo da Coronavac, ou aquelas que não conseguiram ir com 84 dias da vacina AstraZeneca, devem comparecer para completar o esquema”, enfatizou a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Francieli Fantinato.

Para garantir que esses mais de 57 mil de pessoas estejam completamente imunizadas no Pará, o Ministério da Saúde, em parceria com Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), irá orientar a estratégia de busca ativa por essas pessoas, a fim de que elas completem o esquema vacinal, garantindo a eficácia completa do imunizante.