5G é tema de reunião entre Prefeitura, Anatel e empresas de telefonia móvel

A implantação do 5G em Belém e seu impacto nos serviços das operadoras de telefonia móvel no município serão pautas na reunião que deve ocorrer no dia 25 deste mês (sexta-feira), envolvendo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Tecnologia da Informação (Cinbesa) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) e empresas de telefonia móvel.

Na ocasião, a Prefeitura de Belém será comunicada pelas operadoras sobre as contrapartidas necessárias para a implantação do 5G, abrangendo, inclusive, a região das ilhas, o que beneficiará a população ribeirinha.

A data da reunião foi definida na manhã de quinta-feira, 17, em um encontro preparatório na sede da Anatel, com participação da Cinbesa. “A finalidade deste encontro é conhecer a agenda de implantação do 5G pelas operadoras em Belém e como os serviços de telefonia móvel poderão beneficiar escolas e repartições públicas do município, as regiões das ilhas, assim como áreas mais distantes”, informou o presidente da Cinbesa, Antônio Paracampo.

Participaram do encontro preparatório o gerente regional da Agência, Carnot Luiz Braun Guimarães; o presidente da Cinbesa, Antônio Paracampo; o diretor de tecnologia da informação da Companhia, Haroldo Alencar de Sousa Neto; e seu gerente de conectividade, Paulo Brasil.

Texto: Lucas Damasceno

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Ag Belém