5º lote do Programa Incentiva + Pará já está disponível para os empreendimentos cadastrados

Os beneficiários do Programa Incentiva + Pará recebem, a partir desta quarta-feira (18), o benefício de R$ 2 mil. O 5º lote de pagamento já está disponível na conta bancária dos 1.775 estabelecimentos cadastrados. São eles, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, que tem como atividade econômica principal as listadas na Lei nº 9.237/2021. Todos estão em conformidade com a legislação.

Por meio do protocolo de inscrição, o responsável pelo estabelecimento poderá consultar, na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), a lista de protocolos aptos ao recebimento do auxílio. Caso não tenha o número do protocolo, poderá ser solicitado por meio do canal de atendimento do Incentiva.

Segundo a técnica responsável pela coordenação dos pacotes econômicos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Raquel Albuquerque, para receber o auxílio, o beneficiário precisa de atenção. “Então, é importante ficar atento aos dados cadastrais, pois se estiverem com alguma inconsistência, apesar de apto ao recebimento, o pagamento não ocorrerá”, explica.

Para o secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Carlos Ledo, essa iniciativa visa diminuir o impacto deixado pela Covid-19. “Esse é um valor que ajudará a manter os custos diante desse cenário de pandemia. Compreendemos a dificuldade do período, por isso, trabalhamos e buscamos soluções que possam amenizar todos os impactos. Essa é uma determinação do governador Helder Barbalho. Precisamos manter esse suporte aos empreendedores de nosso estado para fazer a economia reagir mais rápido”, assegura o secretário adjunto da Sedeme.

Em caso do protocolo de inscrição ter saído em algum lote e o auxílio ainda não ter chegado ao empreendedor, basta ele entrar em contato com a central de atendimento do programa para maiores esclarecimentos.

Clique aqui para acessar a lista de aptos no 5º lote do Programa Estadual Incentiva + Pará:

Telefone: (91) 3110-2592 / 98468-6196 (WhatsApp)

E-mail: incentiva@sedeme.pa.gov.br



Por Igor Fonseca (SEDEME)

Fonte: Agência Pará