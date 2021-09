6 modelos de aspirador de pó robô por menos de R$ 600

O aspirador de pó robô é uma alternativa prática de automação da limpeza diária. Com diferentes tamanhos e funcionalidades, esses eletrodomésticos são ideias para quem tem um pet de estimação que solta muito pelo ou para aqueles ambientes que acumulam muito pó e demandam uma atenção maior no dia a dia.

Seja para varrer, aspirar ou até mesmo passar pano, os aspiradores de pó robô podem ser encontrados, hoje, com diferentes preços. Porém, nada melhor do que se deparar com valores promocionais em um eletrodoméstico que não costuma ser tão barato assim. Dessa forma, reunimos em uma lista algumas opções de aspiradores de diferentes tamanhos e marcas com preços atrativos e boas avaliações.

Se você estava de olho em um novo eletrodoméstico do tipo para a sua casa, essa pode ser a sua oportunidade. Confira 6 sugestões de aspiradores de pó robô que podem te auxiliar na manutenção da limpeza de seu lar:

Aspirador de Pó Robô Mondial Fast Clean RB-01

Com programação inteligente e design compacto, ele varre, aspira e limpa com o toque de um botão. Sendo capaz de passar por cadeiras, mesas, sofás e camas, deixando tudo limpo sem danificar nenhum objeto que estiver por perto.EM ZOOMR$ 299,99

Aspirador de Pó Robô Multilaser HO041

O Aspirador robô Multilaser aspira, varre e passa pano trazendo uma limpeza completa para sua casa ou escritório.EM ZOOMR$ 387,11

Aspirador de Pó Robô Wap Robot W100 FW007429

Possui três modos de limpeza que inclui cantos, limpeza aleatória e limpeza em espiral. Suas escovas laterais giratórias possuem grandes alcance possibilitando a limpeza de cantos com mais facilidade. EM ZOOMR$ 454,00

Aspirador de Pó Robô Mondial Fast Clean Plus RB-03

Limpeza inteligente: varre, aspira e limpa com apenas um toque. Três funções de limpeza programados e limpeza manual.EM ZOOMR$ 499,99

Aspirador de Pó Robô Philco PAS08C

De uso doméstico, o Aspirador de pó robô da Philco conta com batera recarregável, sensor antiqueda e também um controle remoto. Para assegurar uma boa limpeza, utiliza filtro HEPA.EM ZOOMR$ 560,59

Aspirador de Pó Robô Britânia BAS03V

O aspirador de pó robô da Britânia é para uso doméstico e possui bateria recarregável. Com controle remoto, possui ainda filtro HEPA para melhor limpeza.EM ZOOMR$ 569,05

Fonte: TecMundo