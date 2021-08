6 modelos de headset para melhorar a experiência no PlayStation 4

Jogar no PS4 ao lado de um headset gamer é a melhor forma de obter total imersão no console, já que os acessórios são responsáveis por tornar ainda mais realista o sistema de áudio e facilitar a comunicação entre usuários de todo o mundo. Os dispositivos, considerados os periféricos mais queridos pela comunidade gamer, aquecem constantemente o mercado e trazem cada vez mais novidades, seja em modelos que requerem conexão com fio ou Wireless via Bluetooth.

No mercado, as marcas dispõem de configurações gradativamente revolucionárias, tecnológicas e de melhor desempenho, e hoje já é possível encontrar fones de ouvido para PlayStation 4 com efeitos cinematográficos, cancelamento de ruído, microfones removíveis e muitas outras especificações por preços populares, resultando em excelentes investimentos especialmente para quem procura durabilidade e estabilidade.

Confira abaixo algumas sugestões de headset gamer para PS4 que prometem transformar totalmente seu dia a dia no console da Sony.

Headset gamer JBL Quantum 100

Headset Gamer JBL com microfone removível e ajuste de cabeça, também conta com almofadas de espuma garantindo o conforto mesmo jogando por horas.

O headset JBL Quantum 100 vem com a tecnologia QuantumSOUND Signature, exclusiva da marca, para proporcionar o ambiente sonoro mais realista, independente da cena ou da intensidade do momento. Além disso, o fone de ouvido com fio surge com haste leve e almofadas auriculares para garantir conforto em períodos longos de uso, microfone boom direcional, removível e com foco na voz, e compatibilidade com todas as principais plataformas gamer.

Headset sem fio Sony Série Ouro PlayStation 4

Tenha mais conforto e melhor desempenho durante suas partidas com o Headset sem fio da Sony. Conta com almofadas externas, som surround virtual 7.1 de alta fidelidade e microfone com cancelamento de ruído.

Equipado com som surround virtual 7.1 em todos os jogos de PS4, o fone sem fio da PlayStation permite que o usuário aproveite ao máximo todos os recursos de áudio e comunicação do console da Sony. Com um design confortável e dois microfones embutidos, o headset possui microfones ocultos e cancelamento de ruído, personalização das configurações de áudio, ajustes de volume e saída de som, e um sistema otimizado para bate-papo.

Headset gamer Corsair HS60 Pro

Mergulhe em um som surround 7.1 no PC, criando uma experiência de áudio multicanal que coloca você dentro da ação do jogo. O microfone unidirecional com cancelamento de ruídos, totalmente removível, reduz o barulho do ambiente para uma excelente clareza de voz.

Criado para o conforto após horas de jogatina, o fone de ouvido com fio da Corsair possui Drivers de áudio em neodímio de 50mm com ajuste personalizado capazes de criar uma experiência multicanal de som surround 7.1. Seu microfone unidirecional totalmente removível vem com cancelamento de ruído e certificação para o Discord, garantindo um ótimo desempenho em todos os tipos de comunicação e reprodução de conteúdos.

Headset gamer Logitech G935

É feito com a tecnologia de áudio mais avançada da marca. uça mais detalhes com drivers Pro-G e aproveite da iluminação LIGHTSYNC RGB totalmente personalizável.

O headset sem fio da Logitech é equipado com tecnologia de ponta para fornecer uma experiência de áudio completa em todas as direções. O periférico, que suporta DTS Headphone:X 2.0, vem com durabilidade de até 12 horas contínuas de jogo ou 8 horas com as luzes LED ativadas, além de desempenho aprimorado, sons limpos e detalhados, iluminação personalizável, microfones de alto padrão e conforto que fornece total isolamento de ruído passivo.

Headset Turtle Beach Stealth 700 Gen 2

The Turtle Beach® Stealth ™ 700 Gen 2é o sucessor do fone de ouvido sem fio premium mais vendido projetado para PS5 ™ e PS4 ™, apresentando uma conexão sem fio confiável por meio de um transmissor mini-USB.

O Stealth 700 Gen 2 é o fone de ouvido sem fio de alta performance da Turtle Beach que conta com almofadas de ouvido infundidas em gel de refrigeração, alto-falantes Nanoclear 50mm e conectividade Bluetooth. Apesar de ser robusto e de apresentar reforços duráveis, o headset se destaca pela leveza e conforto, além de trazer um sistema de áudio completo com desempenho premium no segmento.

Headset sem fio Astro Gaming A50

ASTRO Audio V2 e Dolby Audio integrado, 15 horas de autonomia de bateria. Compatível com PS4, PC e MAC.

Trazendo toda a liberdade dos dispositivos sem fio, o headset Astro Gaming oferece acústica, ergonomia, conforto e durabilidade que os jogadores e streamers mais exigentes do mercado procuram, agora também com um microfone que reconhece movimentos. Regulado com ASTRO Audio V2, o fone conta com um sistema de áudio preciso e suave com graves nítidos, preparado para entregar tecnologia Dolby de cinema.

