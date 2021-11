65% dos municípios brasileiros não registram mortes por Covid-19 em outubro, maior índice desde maio de 2020

Foram 3.614 cidades sem notificação de mortes no último mês, um aumento de 10,2% em relação às 3.279 de setembro. Levantamento do g1 foi realizado com dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa.

2 em cada 3 cidades brasileiras não registram mortes por Covid em outubro

Em outubro deste ano, 65% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid-19, o maior percentual desde maio de 2020. É o que mostra um levantamento exclusivo do g1 com dados tabulados pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa.

Foram 3.614 cidades sem notificação de mortes no último mês, um aumento de 10,2% em relação às 3.279 de setembro.

O que mais o levantamento mostra:

a maior parte dos municípios sem mortes tem menos de 10 mil habitantes: são 2.054 nessa faixa populacional (36,8% do total)

a cidade mais populosa sem mortes registradas em outubro de 2021 é Mossoró (RN), com 300.618 habitantes

ao todo, 23 municípios com mais de 100 mil habitantes não informaram mortes no mês

a região Nordeste teve o maior percentual de municípios sem mortes em outubro

Ao todo, 1.317 municípios do Nordeste não notificaram mortes no último mês, o equivalente a 36% do total. No Sudeste, foram 926 sem óbitos (25% do total).

Queda contínua

Os dados mostram que 27% dos municípios registraram queda nas mortes por Covid-19 em outubro na comparação com o mês anterior.

Ao todo, 1.128 cidades brasileiras tiveram alta nos óbitos no último mês em relação a setembro.

Em 2.898 municípios, 52% do total, o número de mortes se manteve no mesmo patamar.

O número de municípios sem mortes tem aumentado nos últimos quatro meses:

Junho: 1.294

1.294 Julho: 1.753

1.753 Agosto: 2.510

2.510 Setembro: 3.279

3.279 Outubro: 3.614

Mais vacinas, menos mortes

O aumento do número de cidades sem mortes acontece concomitantemente com o crescimento do percentual de vacinados no Brasil. Os dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgados às 20h de quarta-feira (3), apontam que 116.887.209 pessoas estão totalmente imunizadas, o que representa 54,79% da população.

Os que tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid e estão parcialmente imunizados são 154.815.346, o que representa 72,58% da população.

A vacinação tem impactado diretamente o número de mortes. O Brasil registrou na quarta-feira 186 mortes por Covid-19. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 225 — menor valor registrado em mais de um ano e meio: desde 24 de abril de 2020 (quando estava em 221). É a primeira vez desde aquele mês que a média fica abaixo de 250 mortes por dia. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -38% e aponta queda pelo terceiro dia seguido.

Fonte G1