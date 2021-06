7 dicas para se livrar da celulite definitivamente

Ela incomoda. É um drama para muitas mulheres. Insiste em ficar no corpo e, onde você menos deseja. Mas a celulite, resultado da inflamação de células de gordura, pode ser combatida com algumas dicas.

Antes das dicas, vale alertar que, em estágios mais avançados, ela pode causar até inchaços e dores nas regiões atingidas. E condições genéticas e o hábito de fumar também favorecem o aparecimento da celulite. Também temos uma lista completa com 10 alimentos eficazes para acabar com ela.

7 dicas

1. Beba muita água: a hidratação é fundamental para a prevenção e tratamento da celulite. A água estimula o bom funcionamento dos rins, permitindo a eliminação de líquidos acumulados e toxinas;

2. Água de coco também ajuda: além de hidratar, ela é rica em potássio, mineral que auxilia no processo de eliminação do sódio e diminui o processo de retenção de líquidos e, consequentemente, a celulite.

3. Mas esqueça o refrigerante: bebidas gaseificadas prejudicam a elasticidade da pele, além de contarem com um grande teor de açúcar. Seu excesso provoca o endurecimentos das fibras proteicas, intensificando a celulite e a flacidez da pele.

4. E o mínimo possível de álcool: além de aumentam a sobrecarga do fígado e consequentemente a concentração de toxinas, as bebidas alcoólicas também desidratam e retêm líquidos no organismo.

5. Fique longe dos embutidos: salsicha, linguiça e frios em geral contam com um grande teor de gordura, que é armazenado no tecido adiposo favorecendo o surgimento e agravamento do problema.

6. Colágeno: os produtos à base de colágeno podem ser grandes aliados de quem deseja acabar com a celulite, já que contribuem para uma maior elasticidade da pele e fortalecimento dos músculos. Há uma grande variedade de produtos com colágeno no mercado para diferentes objetivos.

7. Pratique atividade física: a celulite é formada por bolsas de gordura, portando nada mais eficiente do que transformar essa gordura em massa muscular através da musculação, por exemplo. A prática também melhora o metabolismo local.

Fonte: Portal R7