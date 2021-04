8ª fase de distribuição das vacinas da Covid-19 é finalizada pelo Graesp

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Estado (Graesp) finalizou mais uma etapa de distribuição dos lotes com doses de vacinas contra a Covid-19, na manhã desta terça-feira (27). A logística é realizada por meio da parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup) e Secretaria de Saúde do Pará (Sespa). Esta foi a 8ª fase de entrega das remessas com os imunizantes, destinadas aos municípios do interior do Pará.

O planejamento da ação foi executado pela equipe de pilotos que atuam no Grupamento Aéreo, que através de três aeronaves e dois helicópteros, realizou o encaminhamento dos lotes, durante o último final de semana, sábado (24), domingo (25), e ainda na segunda-feira (26).

Interiores – As doses de vacinas foram direcionadas para atender a população dos municípios de Breves, Marabá, Santarém, Conceição do Araguaia, Altamira, Cametá e ainda, as localidades que compõem o arquipélago do Marajó, a exemplo de Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná e Ponta de Pedras. Nesta manhã, as regiões de Anajá, Afuá e Chaves também serão contempladas com os imunizantes.

“Hoje estamos concluindo a 8ª fase de remessas dos lotes para o interior do Estado. A distribuição das vacinas da Covid-19 é nossa ação prioritária neste momento. Levar esses imunizantes para a população que mora mais distante é sem dúvida uma das missões mais importantes que o nosso Grupamento tem executado nos últimos tempos”, disse o diretor do Graesp, coronel Armando Gonçalves.

Por Walena Lopes (SEGUP)

Foto: Pedro Guerreiro / Ag.Pará

Fonte: Agência Pará