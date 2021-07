9 estratégias para evitar pensar em trabalho no seu período de descanso

O excesso de demandas profissionais tem feito, antes mesmo da pandemia, com que as fronteiras entre o mundo privado e o mundo laboral se tornem cada vez mais tênues. Não é raro encontrar pessoas que se veem ansiosas em pleno sábado ou domingo só de pensar nas obrigações que as esperam logo na segunda de manhã. Ou, então, que simplesmente não conseguem relaxar no fim de semana porque acham que deveriam estar adiantando alguma tarefa a ser entregue.

Pelo bem da saúde em geral, especialistas reiteram uma recomendação óbvia: descansar é preciso, por uma série de fatores que incluem desde recuperar as energias físicas e mentais até evitar quadros de estresse e depressão.

O repouso deve ser colocado como um compromisso prioritário na agenda. Para quem sente dificuldade em desligar do trabalho, vale a pena tentar colocar em prática as seguintes dicas:

1. Tome consciência do problema

Esse é o primeiro passo para organizar a vida. Depois, tente estabelecer limites bem claros. Leve em conta que trabalhar sem descanso fará com que sua produção caia e, talvez, você demorará mais tempo para fazer as atividades que deve fazer. “Ou seja, trabalhar sem descanso pode criar um círculo vicioso, pois quanto mais trabalha, menos atividades conseguirá fazer, tendo, assim, que trabalhar mais e mais, cansando mais e mais”, fala Marcelo Lábaki Agostinho, psicólogo clínico do IP-USP (Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo).

2. Livre-se de crenças envolvendo produtividade

A ansiedade de garantir a renda no final do mês pode estar consumindo muita gente. Trabalho é importantíssimo, mas o descanso também é. “A busca por ser ‘produtivo’ associada ao pensamento de que durante o descanso ‘você não está fazendo nada’ é uma receita para o fracasso. Primeiro, porque seu corpo e sua mente precisam do descanso para se manterem saudáveis. O excesso de trabalho associado à falta de descanso pode gerar a síndrome de burnout, caracterizada principalmente por cansaço excessivo, que atrapalha as atividades do dia a dia. Uma forma de reduzir essa ansiedade é reconhecer a importância que o descanso desempenha em sua vida”, avisa o neurocientista Nicolas Cesar, pesquisador do Laboratório de Cognição Humana da UFABC (Universidade Federal do ABC).

3. Na sexta-feira, faça uma lista dos assuntos pendentes

Sempre temos trabalho a fazer. Esse é um jogo que nunca termina, afinal, o trabalho deve mesmo ser um processo continuado. “Por isso, nutrir ansiedade a respeito das coisas que precisam ser resolvidas na semana seguinte acabam se tornando um hábito bastante tóxico. Se você é do tipo que fica reverberando as tarefas no fim de semana, tente fazer uma lista das atividades mais importantes na sexta-feira e procure já agendar os momentos na semana seguinte nos quais você irá endereçar ou resolver essas questões. Será mais fácil se desconectar dessas preocupações, sabendo que você já tem data e hora para resolvê-las nos próximos dias”, aconselha Thaís Gameiro, neurocientista e cofundadora da Nêmesis, empresa que oferece assessoria e educação corporativa na área de neurociência organizacional.

4. “Desligue-se” efetivamente

“Quando encerrar suas atividades, procure ficar literalmente ‘off’ do trabalho. Não verifique seus e-mails ou grupos de trabalho no celular, desligue as notificações e feche o notebook. Se dê a chance de realmente descansar sua mente das responsabilidades”, indica Renata Tavaloro, head de psicologia na OrienteMe, plataforma de Saúde Emocional Corporativa.

Se puder, desligue o celular. Para muitos, essa pode ser a tarefa mais difícil, mas ela é essencial para manter a qualidade de vida e dar a atenção às demais áreas não relacionadas ao trabalho, como família, amigos. “No início pode parecer bem difícil, em especial se a pessoa já estabeleceu uma rotina de estar disponível o tempo todo, mas a mudança nesse tópico passa por um processo de reeducação e um processo de reeducar os outros, no sentido de deixar o trabalho para as horas de trabalho”, comenta Elcio Paulo Teixeira, CEO da Heach Recursos Humanos.

5. Planeje o trabalho e o descanso

A maior parte das pessoas tem dificuldade em estabelecer metas e propósitos bem definidos. “Ter um bom plano de trabalho e de descanso e cultivar a mentalidade de se ater a este plano é essencial para conseguir dedicar sua atenção àquilo que deve ser seu foco em um dado momento”, observa Cesar. Assim, da mesma forma que é importante ter organização e planejamento da rotina durante os dias de trabalho, pode ser importante para algumas pessoas planejar seus dias de lazer, evitando que a falta de ideias ou compromissos deixem espaço para a ‘força do hábito’, e o trabalho surja como alternativa. Ainda que de forma flexível, pense o que gostaria de fazer com seu tempo livre, desde assistir a um filme, dormir um pouco mais, ficar com a família, até resolver assuntos pessoais que ficaram esquecidos ao longo da semana.

6. Pratique o autocuidado

“Busque incluir no seu tempo livre atividades prazeirosas, revigorantes e relaxantes”, sugere Gameiro. Os dias de trabalho costumam ser cheios e com pouco espaço para o autocuidado, então aproveite o tempo livre para fazer coisas que você realmente gosta e que dão uma sensação de prazer/relaxamento: um hobby (como cozinhar, jardinagem, ler, dançar, ouvir música), aprender algo novo, meditar, fazer ioga etc.

7. Divirta-se

“Quando nos permitimos ser espontâneos ou criativos, desfrutando de experiências diferentes, o nosso cérebro consegue fazer novas conexões neurais, permitindo aumentar drasticamente a nossa capacidade criativa, relacional e aumentando a nossa visão sistêmica, o que impacta em todas as nossas áreas de vida, tanto na melhoria da qualidade de trabalho, quanto na qualidade de vida”, conta Teixeira. “Considere dedicar mais tempo para atividades conjuntas com a família: jogar jogos de tabuleiro com os filhos pode ajudar a não pensar no trabalho que está esperando para ser feito, mas que pode aguardar até segunda-feira”, endossa Agostinho.

8. Observe seus gatilhos

Identifique aquilo que faz você ter vontade de trabalhar quando está descansando e se afaste da origem desta motivação nos momentos de descanso. Isso vai diminuir a vontade de pegar trabalho para fazer em seu tempo livre. “Pensar em trabalho no tempo livre é uma espécie de hábito. Você decide abrir mão do descanso quando não está particularmente cansado, substituindo-o pelo trabalho, e o resultado obtido serve de recompensa para que este ciclo se instaure em sua vida. Essa observação ajuda a romper esse padrão”, declara Nicolas.

9. Não faça nada

A experiência do ócio ajuda a descansar e limpa a mente. Produzir o tempo todo estimula também a produção de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Elevado de forma crônica, ele pode prejudicar uma série de coisas, e um dos efeitos mais comuns é a piora da memória.

Fonte: uol.com.br