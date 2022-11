Putin quer ‘usar inverno como arma de guerra’ na Ucrânia, diz Otan

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) , Jens Stoltenberg , disse que o presidente da Rússia , Vladimir Putin , quer “usar o inverno como arma de guerra” em sua campanha na Ucrânia .

“Temos que estar preparados para mais refugiados atravessando o resto da Europa, como resultado dos ataques deliberados da Rússia contra serviços críticos, calefação, luz, água e gás na Ucrânia “, afirmou Stoltenberg nesta terça-feira (29), em Bucareste, antes de um encontro de ministros das Relações Exteriores da Otan .

Ainda hoje, o governo dos Estados Unidos deve anunciar uma assistência financeira “substancial” para auxiliar a Ucrânia no enfrentamento dos danos na infraestrutura energética causados pela Rússia .

No mês de outubro, os russos começaram uma série de ataques em larga escala com mísseis contra infraestruturas básicas da Ucrânia . No último dia 23, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , disse que os bombardeios causaram danos a hospitais, escolas, transporte e áreas residenciais .

Além disso, o setor de energia foi severamente afetado. De acordo com o governo de Kiev , entre 25% e 30% das infraestruturas foram danificadas.

Zelensky inclusive pediu que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) tome medidas para impedir os ataques aéreos russos contra os serviços de infraestrutura do país.

O debate ocorre em meio à chegada do inverno na Ucrânia e o temor que a população fique sem ter como manter necessidades básicas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que, na Ucrânia, cerca de 10 milhões de pessoas já estão sem energia e, com a chegada do inverno, até três milhões podem precisar sair de casa em busca de condições mínimas de sobrevivência .

“O inverno vai ameaçar a vida de milhões de pessoas na Ucrânia”, disse Henri Kulge, representante da OMS na Europa, na última semana. “A devastadora crise da energia , a grave emergência de saúde mental, restrições ao acesso humanitário e o risco de doenças virais farão do inverno um teste formidável para o sistema de saúde da Ucrânia e para os ucranianos, e também para o mundo e seu compromisso de apoiar a Ucrânia.”

Autoridades ucranianas também alertaram para danos ‘colossais’ na rede elétrica . Este tipo de ofensiva tem o objetivo de enfraquecer a curto e médio prazo os locais atingidos.

Fonte: IG/Foto: Kremlin